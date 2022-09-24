В Петергофе закрыли сезон фонтанов световым шоу и салютом

Праздник отменяли из-за ковида два года подряд.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Пиротехническим шоу и мультимедийным спектаклем завершился сезон фонтанов в музее Петергофа. В этом году Осенний праздник фонтанов посвящен 350-летию со Дня рождения Петра Первого.
Гостей просят одеваться потеплее.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По традиции грандиозное шоу проводят в конце сентября, чтобы завершить летний сезон музея-заповедника. Но в последние два года праздник отменяли из-за ковидных ограничений. Поэтому в этот раз его проводят с особым размахом.
Место встречи у возле самого крупного фонтана – Большого каскада.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Место встречи – в Нижнем парке, возле самого крупного фонтана – Большого каскада, в центре которого стоит легендарный Самсон, разрывающий пасть льву. Здесь осенний праздник проходит уже десятки лет.
Спектаклю рассказывал, как Петр Первый музейное дело начинал.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Сценой мультимедийного спектакля стал фасад Большого петергофского дворца. На нем показывали световые проекции, а действие сопровождала музыка и салют после каждого акта.
В первый день праздник посетили 12 тысяч человек.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Часовой спектакль рассказывает о Петре Первом, который начал музейное дело в России, собирая по стране и миру научные и художественные экспонаты.
Каждый акт спектакля сопровождался салютом.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Из-за большого количества желающих праздник пришлось растянуть на два дня. Первый день – 23 сентября, второй – 24 сентября в 21:00. Программа одинаковая. Организаторы просят одеваться теплее и приезжать пораньше. Разрешено даже топтать газоны, чтобы комфортно разместиться у фонтана.
Фасад дворца стал площадкой для светового спектакля.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В первый день праздник посетили 12 тысяч человек.
Традиционным шоу закрывают сезон фонтанов в Петергофе.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Для удобства посетителей временно усилили автобусный маршрут №210, связывающий Северную столицу с Петергофом, сократив интервал ожидания с 12 до 9 минут. Такую интенсивность движения сохранят и в субботу.
Салют - главная фишка шоу-программы.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА