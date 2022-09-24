В Петергофе закрыли сезон фонтанов световым шоу и салютом

Праздник отменяли из-за ковида два года подряд. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пиротехническим шоу и мультимедийным спектаклем завершился сезон фонтанов в музее Петергофа. В этом году Осенний праздник фонтанов посвящен 350-летию со Дня рождения Петра Первого.

Гостей просят одеваться потеплее. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По традиции грандиозное шоу проводят в конце сентября, чтобы завершить летний сезон музея-заповедника. Но в последние два года праздник отменяли из-за ковидных ограничений. Поэтому в этот раз его проводят с особым размахом.

Место встречи у возле самого крупного фонтана – Большого каскада. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Место встречи – в Нижнем парке, возле самого крупного фонтана – Большого каскада, в центре которого стоит легендарный Самсон, разрывающий пасть льву. Здесь осенний праздник проходит уже десятки лет.

Спектаклю рассказывал, как Петр Первый музейное дело начинал. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сценой мультимедийного спектакля стал фасад Большого петергофского дворца. На нем показывали световые проекции, а действие сопровождала музыка и салют после каждого акта.

В первый день праздник посетили 12 тысяч человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Часовой спектакль рассказывает о Петре Первом, который начал музейное дело в России, собирая по стране и миру научные и художественные экспонаты.

Каждый акт спектакля сопровождался салютом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за большого количества желающих праздник пришлось растянуть на два дня. Первый день – 23 сентября, второй – 24 сентября в 21:00. Программа одинаковая. Организаторы просят одеваться теплее и приезжать пораньше. Разрешено даже топтать газоны, чтобы комфортно разместиться у фонтана.

Фасад дворца стал площадкой для светового спектакля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В первый день праздник посетили 12 тысяч человек.

Традиционным шоу закрывают сезон фонтанов в Петергофе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для удобства посетителей временно усилили автобусный маршрут №210, связывающий Северную столицу с Петергофом, сократив интервал ожидания с 12 до 9 минут. Такую интенсивность движения сохранят и в субботу.