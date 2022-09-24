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Общество24 сентября 2022 11:17

В Петергофе закрыли сезон фонтанов световым шоу и салютом

Осенний праздник фонтанов посетили 12 тысяч человек
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Праздник отменяли из-за ковида два года подряд.

Праздник отменяли из-за ковида два года подряд.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пиротехническим шоу и мультимедийным спектаклем завершился сезон фонтанов в музее Петергофа. В этом году Осенний праздник фонтанов посвящен 350-летию со Дня рождения Петра Первого.

Гостей просят одеваться потеплее.

Гостей просят одеваться потеплее.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По традиции грандиозное шоу проводят в конце сентября, чтобы завершить летний сезон музея-заповедника. Но в последние два года праздник отменяли из-за ковидных ограничений. Поэтому в этот раз его проводят с особым размахом.

Место встречи у возле самого крупного фонтана – Большого каскада.

Место встречи у возле самого крупного фонтана – Большого каскада.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Место встречи – в Нижнем парке, возле самого крупного фонтана – Большого каскада, в центре которого стоит легендарный Самсон, разрывающий пасть льву. Здесь осенний праздник проходит уже десятки лет.

Спектаклю рассказывал, как Петр Первый музейное дело начинал.

Спектаклю рассказывал, как Петр Первый музейное дело начинал.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сценой мультимедийного спектакля стал фасад Большого петергофского дворца. На нем показывали световые проекции, а действие сопровождала музыка и салют после каждого акта.

В первый день праздник посетили 12 тысяч человек.

В первый день праздник посетили 12 тысяч человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Часовой спектакль рассказывает о Петре Первом, который начал музейное дело в России, собирая по стране и миру научные и художественные экспонаты.

Каждый акт спектакля сопровождался салютом.

Каждый акт спектакля сопровождался салютом.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за большого количества желающих праздник пришлось растянуть на два дня. Первый день – 23 сентября, второй – 24 сентября в 21:00. Программа одинаковая. Организаторы просят одеваться теплее и приезжать пораньше. Разрешено даже топтать газоны, чтобы комфортно разместиться у фонтана.

Фасад дворца стал площадкой для светового спектакля.

Фасад дворца стал площадкой для светового спектакля.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В первый день праздник посетили 12 тысяч человек.

Традиционным шоу закрывают сезон фонтанов в Петергофе.

Традиционным шоу закрывают сезон фонтанов в Петергофе.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для удобства посетителей временно усилили автобусный маршрут №210, связывающий Северную столицу с Петергофом, сократив интервал ожидания с 12 до 9 минут. Такую интенсивность движения сохранят и в субботу.

Салют - главная фишка шоу-программы.

Салют - главная фишка шоу-программы.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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