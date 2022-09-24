Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 сентября 2022 18:59

Медиагруппу "Комсомольская правда" наградили за свободную публикацию газетных архивов военных лет

Премию вручило НП "Викимедиа ру", содействующее распространению энциклопедических знаний
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
"КП" поблагодарили за публикацию крупного архива фотографий и текстов.

"КП" поблагодарили за публикацию крупного архива фотографий и текстов.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Медиагруппа "Комсомольская правда" стала победителем вики-премии "Свободные знания". Ее учредило некоммерческое партнерство "Викимедиа ру", содействующее распространению академических знаний.

В этом году организаторы вручали сразу три премии "Свободные знания". Лауреатом одной из них стала врио главного редактора и гендиректора "Комсомолки" Олеся Носова. Ее поблагодарили за реализацию проекта передачи архива газеты времен Великой Отечественной войны. С участием Олеси Носовой, в свободном доступе для всех желающих оказались ценные тексты, фотографии, фронтовые сводки, письма от солдат, очерки о героях, опубликованные в "Комсомольской правде" в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Газеты начали бережно оцифровывать в год 80-летия со дня начала войны, а готовый архив передали Викимедиа в сентябре прошлого года.

- Благодарим за вклад в достижение целей движения Викимедиа! - подчеркнул на церемонии вручения наград директор партнерства Владимир Медейко.

В прошлые годы лауреатами премии становились люди, издавшие по свободной лицензии ценные альбомы рисунков, электронные журналы, сайты музеев современного искусства и фестивалей искусств, а также те, кто сделал доступными площадку бесплатных вебинаров, цифровой гербарий МГУ, проект о старых книгах и другие.

КАРТИНА ДНЯ