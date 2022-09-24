Медиагруппу "Комсомольская правда" наградили за свободную публикацию газетных архивов военных лет

"КП" поблагодарили за публикацию крупного архива фотографий и текстов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Медиагруппа "Комсомольская правда" стала победителем вики-премии "Свободные знания". Ее учредило некоммерческое партнерство "Викимедиа ру", содействующее распространению академических знаний.

В этом году организаторы вручали сразу три премии "Свободные знания". Лауреатом одной из них стала врио главного редактора и гендиректора "Комсомолки" Олеся Носова. Ее поблагодарили за реализацию проекта передачи архива газеты времен Великой Отечественной войны. С участием Олеси Носовой, в свободном доступе для всех желающих оказались ценные тексты, фотографии, фронтовые сводки, письма от солдат, очерки о героях, опубликованные в "Комсомольской правде" в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Газеты начали бережно оцифровывать в год 80-летия со дня начала войны, а готовый архив передали Викимедиа в сентябре прошлого года.

- Благодарим за вклад в достижение целей движения Викимедиа! - подчеркнул на церемонии вручения наград директор партнерства Владимир Медейко.

В прошлые годы лауреатами премии становились люди, издавшие по свободной лицензии ценные альбомы рисунков, электронные журналы, сайты музеев современного искусства и фестивалей искусств, а также те, кто сделал доступными площадку бесплатных вебинаров, цифровой гербарий МГУ, проект о старых книгах и другие.