Двое взрослых и ребенок из Петербурга пропали на Онежском озере в Карелии

ЧП случилось вечером 24 сентября. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Карелии на Онежском озере без вести пропали туристы из Петербурга. Двое взрослых и пятилетний ребенок были на катере, который внезапно перевернулся. Трагедия случилась 24 сентября в 21:30. О ней сообщили спасателям очевидцы.

- Дежурному на телефон поступила информация, что в Кондопожском районе на Онежском озере перевернулась лодка. Внутри находилось семь человек. Спастись удалось только троим, - рассказали в пресс-службе МЧС по Республике Карелия.

В ЧП погиб один человек. Он вместе с другими спасшимися плыл к берегу, но ему не хватило сил. Остальных пострадавших прибило к берегу недалеко от деревни Горка. Одного из их госпитализировали в Кондопожскую ЦРБ с обморожением ног, уточняют в МЧС.

- Сейчас пропавших троих человек ищут спасатели. В поисках участвуют восемь человек личного состава и 4 единицы техники, - добавили в пресс-службе.

Предварительно, туристы из Петербурга взяли лодку в прокат.

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