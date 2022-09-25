Дворцовый мост превратили в огромный фонтан с иллюминацией

Струи вод образовали арку, через которую проходили парусники. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге с размахом отметили Всероссийский день туризма. Яркой изюминкой праздника, который длился с 23 по 24 сентября, стал парад исторических парусников и световое шоу.

Еще один красавец - бриг "Триумф". Фото: Артем КИЛЬКИН

Ради представления развели Благовещенский и Дворцовый мост, на створках последнего показывали световые проекции, которые можно было увидеть с Дворцовой набережной или со стрелки Васильевского острова.

Через разведенную переправу прошли девять судов. Среди них шхуны «Надежда», «Леди Л», и бриг «Триумф», остальные – современные парусники. Представление было разбито на три части, сообщил режиссер шоу.

Вальс парусников символизировал объединение двух столиц. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Одна была посвящена 350-летию со дня рождения Петра Первого. Это отразилось в первой исторической части шоу, вхождения брига «Триумф» или шхуны «Леди Л». Вторая часть объединения двух столиц – Москвы и Петербурга. Ее символизировал движение яхт на воде, а также музыка. Звучали фразы из композиции «У моей Москвы и твоей Невы». Третья часть – разговор, что Петербург столица водного туризма. А наш финал логичный и патриотичный, под знаменитую ленинградскую мелодию «Укрощение огня» Андрея Петрова была создана большая водная завеса в цветах российского флага, - пояснил режиссер программы фестиваля и шоу на акватории Невы Валерий Кудашев.

Ради праздника развели мосты. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ярким штрихом праздника стал Дворцовый мост, из которого забил огромный фонтан. Струи вод образовали арку, через которую проходили парусники. Зрители на набережных были в восторге. Организаторы фестиваля говорят, что погода в Петербурге поспособствовала отличному празднику.

Шхуна "Надежда" один из исторических парусников фестиваля. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Сложности одни – неповторимая Нева. Но сегодня погода и река к нам благоволила. У нас задействованы парусные суда, но они справились на отлично, - добавил режиссер.