В Пулково пассажир скончался после посадки в самолет из-за сердечной недостаточности

Предварительной причиной назвали проблемы с сердцем у пассажира. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пассажир самолета скончался после посадки на борт в Пулково. ЧП случилось 24 сентября на рейсе Санкт-Петербург – Оренбург. 51-лениму мужчине стало плохо, как только двери лайнера закрыли. Он рухнул на пол, а экипаж пытался привести его в чувства. Инцидент подтвердили в пресс-службе петербургского аэропорта.

- Пассажир 1971 года рождения, предварительная причина смерти на борту воздушного судна авиакомпании «Икар» – сердечная недостаточность. Полицией на транспорте проведены предварительные оперативные мероприятия на борту воздушного судна, - добавили в пресс-службе «Воздушные ворота Северной столицы».

В Пулково отметили, что рейс авиакомпании «Икар», где скончался пассажир, вылетел в тот же день в 16:11 по московскому времени.