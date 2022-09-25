Работникам закрывшегося автозавода Toyota в Петербурге выплатят 12 окладов

Сам завод законсервируют и попытаются продать другому владельцу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Слухи о закрытии автомобильного завода Toyota в Петербурге ходили полгода. С марта работу предприятия приостановили из-за проблем с логистикой, после чего порядка двух тысяч человек вынуждены были уйти на удаленку и получать две трети от оклада. На работу два раза в месяц приезжали лишь руководство и инженеры, но чем вся эта история закончится, до конца было непонятно. Последняя надежда рухнула 23 сентября, когда на общем собрании сотрудникам объявили, что завод окончательно закрывают.

- Обещали выплатить по 12 окладов. Сократят всех в ноябре, до нового года оставят лишь сто человек, которые подготовят завод к закрытию. Головной офис в Москве будет работать, - рассказала «КП» читательница, муж которой был в штате Toyota.

По словам женщины, сотрудники подписали документ о неразглашении деталей закрытия. Известно, что компания не уходит с российского рынка полностью, гарантийное обслуживание проданных автомобилей будет проводиться в полной мере.

Сам завод законсервируют и попытаются продать другому владельцу. Собирать машины марки Toyota здесь уже не будут. Отметим, завод в Шушарах проработал в Петербурге 15 лет. На площадке в Северной столице выпускали модели Camry и RAV4, которые традиционно входили в топ бестселлеров авторынка.