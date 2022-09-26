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26 сентября 2022 9:52

Ученик, первым увидевший убийцу в ижевской школе: «Он выстрелил мне в грудь, пуля прошла навылет. Мою жизнь спас охранник»

Раненый подросток из ижевской школы рассказал, что убийца расстреливал всех молча
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Школьник чудом выжил во время стрельбы

Школьник чудом выжил во время стрельбы

Фото: СОЦСЕТИ

Ранним утром в школу № 88 города Ижевска ворвался вооруженный мужчина, который открыл огонь сначала по охраннику, а потом по детям. По последним данным на 26 сентября 2022 года 12.50 мск, после стрельбы погибло 13 человек, 7 из них дети. Нападавший был одет во все черное, его лицо скрывала маска. На футболке виднелась свастика. Открывший огонь по людям в школе погиб, сейчас устанавливают его личность. «КП» поговорила со школьником, кто первым увидел убийцу и был ранен, но сумел спастись.

По последним данным, погибли 7 детей

По последним данным, погибли 7 детей

Фото: Мария Бакланова

16-летний Артем Смирнов (имя изменено) учится в 10 классе. В момент нападения он, по его словам, был единственный из детей, кто был возле вахты, когда в школу ворвался вооруженный мужчина.

На месте происшествия собрались родители

На месте происшествия собрались родители

Фото: Мария Бакланова

- Это при мне все происходило, я был первый свидетель, - рассказал Артем kp.ru. - Он был во всем черном, в черной маске с вырезом, как у ОМОНа. Он зашел молча, я услышал хлопок. Подумал, что это взрыв или пиротехника. А потом увидел пистолет. Я был на расстоянии 20 метров от него. Он сразу же начал стрелять, без криков, без требований. Сначала выстрелил в охранника, второй выстрел полетел уже в меня. Пуля мне попала в правую часть груди. К счастью, она прошла навылет.

На месте работают все экстренные службы

На месте работают все экстренные службы

Фото: Мария Бакланова

Артем считает, что его спас охранник, который принял на себя первый выстрел. Благодаря этому школьник сразу же рванул подальше от нападавшего.

- Может, это было адреналин, не знаю, - вздыхает Артем. - Я рывком в сторону ушел от пули, поэтому ранение не такое серьезное, какое могло быть. Добить меня он не успел, спасла конструкция школы: я быстро забежал за угол и побежал к директору, сообщить, что происходит. Она уже из своего кабинета сообщала всем, чтобы никто не выходил из класса. Я был ранен и писать не мог. Она писала в чат, а ее секретарь останавливала мне кровь. Дальше уже мне оказали помощь в скорой. Что происходило в школе дальше, я не знаю.

Число раненных еще уточняют

Число раненных еще уточняют

Фото: Мария Бакланова

Сейчас на месте работают сотрудники СКР.

Нападавший был во всем черном

Нападавший был во всем черном

Фото: Мария Бакланова

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