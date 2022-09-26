Ученик, первым увидевший убийцу в ижевской школе: «Он выстрелил мне в грудь, пуля прошла навылет. Мою жизнь спас охранник»

Школьник чудом выжил во время стрельбы Фото: СОЦСЕТИ

Ранним утром в школу № 88 города Ижевска ворвался вооруженный мужчина, который открыл огонь сначала по охраннику, а потом по детям. По последним данным на 26 сентября 2022 года 12.50 мск, после стрельбы погибло 13 человек, 7 из них дети. Нападавший был одет во все черное, его лицо скрывала маска. На футболке виднелась свастика. Открывший огонь по людям в школе погиб, сейчас устанавливают его личность. «КП» поговорила со школьником, кто первым увидел убийцу и был ранен, но сумел спастись.

По последним данным, погибли 7 детей Фото: Мария Бакланова

16-летний Артем Смирнов (имя изменено) учится в 10 классе. В момент нападения он, по его словам, был единственный из детей, кто был возле вахты, когда в школу ворвался вооруженный мужчина.

На месте происшествия собрались родители Фото: Мария Бакланова

- Это при мне все происходило, я был первый свидетель, - рассказал Артем kp.ru. - Он был во всем черном, в черной маске с вырезом, как у ОМОНа. Он зашел молча, я услышал хлопок. Подумал, что это взрыв или пиротехника. А потом увидел пистолет. Я был на расстоянии 20 метров от него. Он сразу же начал стрелять, без криков, без требований. Сначала выстрелил в охранника, второй выстрел полетел уже в меня. Пуля мне попала в правую часть груди. К счастью, она прошла навылет.

На месте работают все экстренные службы Фото: Мария Бакланова

Артем считает, что его спас охранник, который принял на себя первый выстрел. Благодаря этому школьник сразу же рванул подальше от нападавшего.

- Может, это было адреналин, не знаю, - вздыхает Артем. - Я рывком в сторону ушел от пули, поэтому ранение не такое серьезное, какое могло быть. Добить меня он не успел, спасла конструкция школы: я быстро забежал за угол и побежал к директору, сообщить, что происходит. Она уже из своего кабинета сообщала всем, чтобы никто не выходил из класса. Я был ранен и писать не мог. Она писала в чат, а ее секретарь останавливала мне кровь. Дальше уже мне оказали помощь в скорой. Что происходило в школе дальше, я не знаю.

Число раненных еще уточняют Фото: Мария Бакланова

Сейчас на месте работают сотрудники СКР.

Нападавший был во всем черном Фото: Мария Бакланова

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