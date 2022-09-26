Что будет с уволенными сотрудниками завода Toyota в Петербурге

Смольный пообещал сокращенным сотрудникам завода Toyota найти новую работу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новость о закрытии завода Toyota в Петербурге третий день муссируют многие его сотрудники. Большинство из них до последнего верили, что производство возобновит работу. 23 сентября им объявили о сокращении и пообещали выплатить по 12 окладов. Это все здорово, но что дальше? Куда пойдут две тысячи трудяг, которые отработали по 15 лет? О ситуации в курсе и в Смольном - сокращенным с Toyota в Петербурге уже пообещали всячески помогать.

- Всем работникам, покидающим компанию, ООО «ТОЙОТА МОТОР» предоставит повышенные выплаты, будут оказаны содействие в переобучении и поддержка в дальнейшем устройстве на работу, - рассказали в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.

Бывшие работники завода, по их словам, будут востребованы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, а также в производстве энергетике и добычи топлива. Сейчас комитет по труду и занятости готовит список подходящих вакансий.

- Никто из сотрудников не в обиде, - рассказал «КП-Петербург» источник, знакомый с ситуацией. - Всем сотрудникам и их семьям продлили полюсы ДМС. В ноябре работников распустят, оставят только 100 человек, которые будут готовить завод к консервации.

Как удалось узнать «КП-Петербург», оставшиеся на предприятии комплектующие и оборудование могут быть утилизированы.

CHERY ЕДЕТ В ШУШАРЫ?

Если с сотрудниками предприятия ситуация более-менее понятна, то судьба территории в Шушарах, на которой стоит еще завод, туманна. Правда, власти Петербурга уверяют, что земля останется промышленными. Покупателя на нее, как стало известно «КП-Петербург», ищут уже несколько месяцев.

- Помните, когда в Петербурге закрывался завод General Motors, велись разговоры, что его купит то одна компания, то другая? В итоге завод так и никто не купил, - отметил руководитель пресс-службы аналитического агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов. - Боюсь, что с Toyota будет тоже самое. Но сложно говорить о том, что он может быть интересен китайским производителям. Было бы больше шансов, если объемы рынка сохранились на том уровне, которые были в прошлом году. У нас в стране после февральских событий сильно ужался рынок. В прошлом году продали 1,5 миллиона новых легковых автомобилей - по 150 тысяч каждый месяц, теперь в месяц уходят только 30 тысяч машин. Компаниям проще поставлять автомобили из-за рубежа.

Но шанс все-таки есть. В России за последние пару месяцев образовалась китайская тройка лидеров: Chery, Geely, Haval. Их автомобили пользуются спросом у россиян, так как других альтернатив пока нет.

- У Haval есть завод в Тульской области, ему вторая площадка точно не нужна. Geely собираются в Белоруссии, им тоже выгоднее возить машины оттуда, чем размещаться здесь. Как вариант Chery, у них нет своей площадки в России, - добавил эксперт.