«Брали кровь у детей для раненых фашистов»: Представлены новые доказательства зверств нацистов во время войны

В Ленинградском областном суде состоялось третье заседание по делу о геноциде мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинградском областном суде 26 сентября состоялось третье заседание по делу о геноциде мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Были заслушаны свидетели – малолетние узники фашистского концлагеря в Вырице. Они рассказали о зверствах, которые применяли к ним немцы после того, как пришли в Гатчинский район Ленобласти.

«ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ» В ВЫРИЦЕ

В Вырице в годы войны под контролем немцев строили дорогу. Пока родители работали, детей содержали на противоположном берегу реки Оредеж в детдоме, как его называли фашисты. Для самих же ребят это был настоящий концлагерь. За время его работы – с июня 1942 года по 1944 год - там погибло минимум 200 детей, в основном от голода.

В 1999 году о концлагере сняли фильм. Тогда многие из бывших малолетних узников были живы, и автору картины, краеведу Рашиду Ганцеву удалось взять у них интервью.

«Военнопленных свозили на строительство дороги, а их дети от 3 до 14 лет работали в так называемом детском лагере. За любую провинность били и отправляли в карцер – например, за то, что бегали к родителям и брали у них еду. В лагере было очень скудное питание - овсяный кисель, брюква, жареная мука, похлебка из турнепса. С восьми лет мы должны были работать - полоть турнепс и чистить картошку», - рассказали краеведу бывшие узники.

Периодически немцы увозили детей из лагеря по одному и брали у них кровь для своих раненых. Не трогали только самых слабых малышей. После сдачи крови дети теряли сознание, в таком состоянии их привозили обратно в лагерь. Остальные узники не знали о зверствах, а дети, у которых брали кровь, понимали, что произошло, только по шрамам и забинтованным рукам.

Грязь, кровь, вши - в таких условиях дети начинали болеть. В лагере началась эпидемия сыпного тифа. Фашистские захватчики говорили, что, если заболеют больше 40 детей (на тот момент это около половины), всех узников сожгут. Врачи, которые были российскими военнопленными и работали там, делали все, чтобы не допустить этого. Они переплавляли некоторых детей на другой берег, а другим ставили любой диагноз, лишь бы не тиф.

ЛАГЕРЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

В концентрационных лагерях для взрослых были почти такие же условия, как в «детском лагере» в Вырице. Были лишь одно исключение – крематории с печами, в которых сжигали военнопленных.

У взрослых узников также брали кровь для раненых немцев, скудно кормили, заставляли работать по 12 часов, а за каждый проступок наказывали. Попадало даже местным жителям, которые пытались подкармливать заключенных.

- Нас кормили только гнилыми овощами. Но если видели, что узников кормят, этих людей раздевали и розгами били, - вспоминала на суде свидетель Антонина Прокофьева.

- Мы видели, как наших защитников, воинов Красной армии, как мусор, клали в тележки и увозили в баню. Так нам говорили немцы. Только позже мы узнали, что это был крематорий. А нас за провинность, например, если крали хлеб, в бункер сажали и не выпускали до утра. А там было очень влажно и крысы бегали. У меня часто кровь брали, вон, все вены в шрамах. Я тогда не знала, почему выбирали меня, а позже поняла – у меня 1 группа крови, отрицательный резус-фактор, кровь очень нужная, - рассказала другая узница Вера Шефтер.

Когда российские войска подошли к Гатчинскому району Ленобласти, немцы начали экстренно перевозить и детей, и взрослых узников в Германию, Польшу и оккупированную Прибалтику. Там их выкупали местные жители, чтобы использовать в качестве рабочей силы. Жители Ленобласти занимались сельским хозяйством, нянчили детей, пасли скот. По их словам, хозяева домов относились к ним хорошо. Позже узников освободили бойцы Красной армии и американцы. Последние предлагали им остаться в Германии или поехать в Австралию, но все ленинградцы хотели поскорее попасть домой и увидеть родственников. Как позже выяснилось, их мучения на этом не закончились.

ЧУЖИЕ СРЕДИ СВОИХ

Узников и военнопленных считали предателями. Такая позиция была у советского руководства. Такой же придерживались и местные жители. Поэтому бывшим заключенным было тяжело не только в плену, но и на Родине.

- После войны мы вернулись обратно в Вырицу. Местные жители сразу нас восприняли в штыки, называли немецкими ублюдками, изменниками родины. Некоторые прямым текстом говорили, что нас надо было расстрелять. В Ленинграде нас не пустили в квартиру. Их заняли дворник и завхоз, они нас выгнали. Получить повышение на службе, продолжить обучение таким, как мы, было невозможно, - рассказала одна из узниц «детского лагеря» в Вырице.

- Мы приехали – местные жители даже не смотрели на нас, обзывали. Это притом, что у меня в лагере брат погиб от туберкулеза. Я не заразилась, но немцы мне всю жизнь испортили! А после этого свои же называют предателем, - вспоминала Вера Шефтер.

Вплоть до конца века многие бывшие узники боялись рассказывать о своем прошлом. Они боялись быть предателями собственного государства и сесть в тюрьму. Ведь такие прецеденты были. Всего на территории оккупированных стран Европы и самой Германии действовало 14 033 концентрационных лагеря. В них содержалось около 20 млн человек, включая более чем 5 млн граждан Советского Союза. Большинство из которых не дожили до освобождения. Только на территории Ленобласти было больше 130 концентрационных лагерей.

Следующее заседание по геноциду в закрытом режиме пройдет 30 сентября. Будут рассматривать факты, представляющие гостайну.

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