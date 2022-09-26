В Санкт-Петербурге начали прививать от COVID-19 назальной вакциной

В Петербург поступило 54 тысячи распылителей для использования назальной вакцины от COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге появился вариант для тех, что хочет вакцинироваться от COVID-19, но боится уколов, - «Спутник V» распылят прямо в нос. Для назальной вакцины используют два компонента, как и при традиционной вакцинации: второй пшик - через три недели после первого.

- Никаких неприятных ощущений нет совсем, даже освежающе! Водичка прохладная была. Последний раз вакцинировалась в декабре 2021 года, пора повторить, вот и решилась, - рассказывает одна из первых пациенток.

Теперь «Спутник V» распылят и в нос. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Процедура проходит так: врач набирают 0,5 миллилитра вакцины шприцем, меняют иглу на насадку-распылитель и орошает носоглотку пациента через нос. До процедуры нужно высморкаться, а после - не чихать.

- Человек должен подойти в регистратуру поликлиники, оформить информированное согласие, заполнить анкету с указанием хронических заболеваний и аллергических реакций. На приеме врач в ходе осмотра определит способ введения вакцины - интерназально или внутримышечно, - объясняет и.о. заведующей отделения поликлиники № 17 Эльвира Мосолова. - Интерназально вакцину нельзя вводить при хронических заболеваниях носоглотки. Аргумент в пользу использования такой вакцины - если пациент боится уколов.

На шприце вместо иглы - насадка-распылитель. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спрос на новый метод уже есть, жалоб от пациентов не поступало. Побочками она от привычной прививки не отличается. При этом в течение двух часов после введения препарата следует воздержаться от высмаркивания и чихания, курения, еды и питья.

Распылители уже завезли во все районы города - всего 54 тысячи насадок.