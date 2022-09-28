Не в метрах счастье: плюсы, минусы и риски при покупке маленьких квартир

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Экскурсия в Шлиссельбургскую крепость. Гид заводит группу в здание тюрьмы. Юный экскурсант, почти подросток, заглядывает в камеру: «О, да она больше, чем студия в Кудрово!»

Шутки шутками, но этот маленький эпизод отлично отражает актуальные тенденции на рынке недвижимости. Рост себестоимости строительства, худеющий кошелек покупателя, тренд на функциональные планировки ведут к тому, что средняя площадь продаваемых в России квартир постепенно снижается. За последний год она сократилась на 5,5% — с 55 до 52 квадратных метров.

В каждом городе свои темпы превращения «квадратов» в новых домах в «квадратики». Петербург — лидер по тяге к минимализму. За последние 12 месяцев средняя площадь проданного в Северной столице жилья уменьшилась примерно на 30%, с 63,8 «квадратов» до 45. К 2024 году аналитики прогнозируют дальнейшее сокращение — до 42 кв.м.

Вместе с экспертами сервиса недвижимости Домклик от Сбера разбираемся, остается ли площадь жилья показателем комфорта, что представляют собой современные квартиры-малышки на первичном и вторичном рынках и с какими рисками можно столкнуться при их покупке.

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МЕТРЫ ДЛЯ ЖИЗНИ

Небольшие квартиры были на рынке всегда — и всегда пользовались популярностью. Это хороший вариант для людей, которые хотят сэкономить при покупке первого жилья или планируют переехать в Северную столицу из другого города. Но как только покупательская способность снижается, малогабаритного жилья становится гораздо больше. В новостройках Петербурга за последние годы заметно выросло количество студий и однокомнатных квартир, соответственно, снижается и средняя площадь. В городской черте это 43 – 44 квадратных метра, а в городских предместьях новостройки c квартирами по 23 – 25 «квадратов» — давно уже не редкость. В сегменте апартаментов, которые относятся к нежилым помещениям, и вовсе встречаются предложения даже по 10 квадратных метров.

Уменьшаются даже квартиры в элитных жилых комплексах в престижных районах Петербурга — за год их средняя площадь сократилась со 150 до 90 квадратных метров!

Но не стоит думать, что минимализм — отличительная черта именно новых жилых проектов. Особенно велик выбор малогабаритных квартир на вторичном рынке — это и крохотные «хрущевки», и квартиры, которые находятся в домах-общежитиях семейного типа, ведомственных домах, и доли в квартирах.

Фото: Евгения ГУСЕВА

ПОКУПКА БЕЗ РИСКА

Перед покупкой любой квартиры необходимо проверить ее юридическую безопасность. Особенно это касается вторичного рынка, на котором любая недвижимость имеет свою историю. Конечно, если есть опыт и понимание, какие документы нужно запрашивать у продавца, сделать это можно самому. Но лучше подстраховаться и доверить это профессионалам. Заказать юридическую проверку с сертификатом на возмещение стоимости на случай непредвиденных рисков можно онлайн на сервисе Домклик. Ведь даже маленькой квартиры не хочется лишиться из-за собственной невнимательности или недостатка знаний.

При покупке квартир в новостройке бывает так, что итоговая площадь жилья отличается от заявленной застройщиком и указанной в договоре долевого участия. К этому вопросу важно отнестись с особым вниманием, ведь если площадь квартиры меньше той, на которую вы рассчитывали и за которую заплатили, в большинстве случаев застройщик вернет стоимость недостроенных метров. Если же площадь квартиры больше заявленной — придется доплатить. Как сделать замеры помещений правильно, можно узнать в журнале сервиса Домклик.

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ВОПРОС КОМФОРТА

Площадь квартир сокращается не только из-за роста цен и снижения покупательской способности. В наши дни меняется подход к организации пространства и жизни в целом. В современных квартирах, к примеру, вы не встретите огромных коридоров — хранить сезонные вещи и коляски можно в специально выделенных помещениях в местах общего пользования.

Все чаще в продажу выходят квартиры, в которых кухня и гостиная объединяются в помещение площадью 15 – 30 метров, которое может быть проходным. Оттуда — выход в спальню площадью от 8 до 12 «квадратов». В итоге уменьшаются все помещения, за исключением той самой зоны кухни-гостиной.

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Конечно, на вопрос «что лучше: маленькая квартира или большая?» — ответ напрашивается очевидный — большая. Но не все так однозначно. Помимо меньшей цены, у маленьких квартир есть ряд иных преимуществ. Чем меньше площадь, тем ниже квартплата, маленькую квартиру легко убирать и проще обставить. Тем более что существует масса способов зрительно увеличить небольшое пространство с помощью текстиля и декора.

Более подробно о плюсах малогабаритного жилья можно прочитать в журнале сервиса Домклик.

КСТАТИ

Покупать квартиру-малышку или нет?

Плюсы:

- доступная цена. Можно позволить себе купить квартиру в районах, которые находятся ближе к центру;

- небольшие затраты на ремонт, покупку мебели и бытовой техники из-за маленькой площади;

- небольшие квартиры легко сдать в аренду или продать.

Минусы:

- маленькое жизненное пространство, комфортно чувствовать себя в нем могут максимум 2 человека;

- в такой квартире не всегда возможно разместить стандартную мебель;

- ограниченная возможность использования бытовой техники из-за нехватки места.