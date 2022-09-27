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27 сентября 2022 12:23

Юлия Барановская о поездке в Донбасс: «В отделении больницы полно раненных детей, даже мужчины от их вида плачут!»

Телеведущая рассказала «КП», как пережила обстрел, почему плачет после командировок и о чем ее просят жители Донбасса
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Юлия Барановская откровенно рассказала, что заставляет ее плакать во время командировок

Юлия Барановская откровенно рассказала, что заставляет ее плакать во время командировок

Новость о том, что телеведущая Юлия Барановская отправилась в Донбасс, да еще и успела там попасть под обстрел, поразила многих. Приехав туда впервые, ведущая настолько прониклась историями местных жительниц, что уже скоро в сети появился проект «Женщины Донбасса», где Барановская собирает трогательные и пугающие истории местных жительниц. Среди вышедших сюжетов есть рассказ пенсионерки Анны Орловой, которая почти три года провела в плену ВСУ. Есть и история 17-летней Лизы, в один день ставшей сиротой и вынужденной самостоятельно воспитывать младших братьев и сестер. О своих поездках в зону боевых действий Барановская рассказала «КП-Петербург».

Барановская снимает проект, посвященный женщинам Донбасса ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

Барановская снимает проект, посвященный женщинам Донбасса ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

- Как появилась идея отправиться в Донбасс? Были сомнения?

- Сомнений не было, я с самого начала знала, что все равно туда поеду. Единственное, путь оказался чуть более долгим, потому что сначала мы снимали беженцев в России. Только в апреле поехали в Донбасс.

- Как к этому решению отнеслись родные?

- Дети знают, если мама что-то решила, то переубедить ее сложно. Они переживают, но поддерживают, спрашивают, как дела, все время пишут сообщения. Радуются, когда возвращаюсь, а потом с тревогой спрашивают, когда поеду обратно?

- Как вы объясняли детям, ради чего уезжаете из дома?

- Они мой посыл главный знают, я приезжаю туда ради людей. Лишних вопросов не задают, только спрашивают, как помочь.

Пока я там нахожусь, возникают часто ситуации, где нужно что-то срочно купить и передать с водителем. Сейчас вот нужно было двоих деток в школу собрать и одеть полностью, потому что у них сгорело абсолютно все, а школа на носу. И вот моя няня вместе с детьми покупала им вещи, а потом и отправляла. Зато успели к школе. И детям из Донбасса приятно, которые эту посылку ждали, и мне приятно, что успели.

Саму Барановскую дома ждут дети, которые поддерживают маму ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

Саму Барановскую дома ждут дети, которые поддерживают маму ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

- Бывает ли сложной дорога из Москвы в Донбасс?

- Мы ездим на машине, потому что это позволяет легче планировать время, не нужно подстраиваться под расписание поездов. Я спокойно сплю в машине, поэтому кладу подушку под голову, а просыпаюсь уже на границе. Мы когда первый раз границу пересекали, то пограничники моим ребятам из съемочной группы говорят: «Слушайте, ну ладно вы едете, а эту-то куда тащите?». Мои им отвечают: «Это не мы ее тащим, а она нас». Я ребятам очень благодарна, эти поездки сделали нас близкими и родными людьми.

- Есть ли какая-то картинка, которая стоит перед глазами во время воспоминаний об этих командировках?

- Очень сложно что-то выделить, я помню каждого человека и каждую ситуацию. Одно из сильнейших, первых впечатлений – это Травматологический центр в Донецке. Он не строился с задумкой, что там будут раненые. Но в 2014 году все изменилось, пришлось учиться. Когда мы туда приехали, там было целое отделение раненых детей. Это очень страшно. Практически сразу мы выпустили сюжет, от которого даже мужчины плакали. И одно из самых сильных воспоминаний - очереди за хлебом и водой на освобождённых территориях.

Я пообщалась с огромным количеством местных жителей, какие-то истории трогают ужасно. Рассказывают, например, что кто-то из дома бежал в бомбоубежище, в подвал и захватил с собой сливки порционные. Это стало чудом и спасением для шестимесячного малыша. Эти 10 грамм разбавляли технической водой и кормили ребенка.

Больше всего ведущую тронули детки, находящиеся в госпитале ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

Больше всего ведущую тронули детки, находящиеся в госпитале ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

- Как местные жители реагируют на ваш приезд?

- С негативом, слава богу, я никогда не сталкивалась. Кто-то просит о помощи, кто-то благодарит, кто-то и вовсе переживает за меня: «Вы что, Юля, куда вы едете? У вас у самой дети».

Один раз была история: мы приехали снимать небольшой волонтерский центр, который организовали местные жители. Они базировались тогда в школе, а в детском саду напротив на тот момент жили люди, у которых все сгорело. Там была женщина, у которой была дочь с тяжелой инвалидностью. Сама она не может ходить. Тогда как раз были жаркие дни, а ей даже свежим воздухом не подышать, потому что просто нет коляски инвалидной. И вот, мама этой девушки очень холодно с нами разговаривала. Я стала спрашивать, что ей нужно. Она отвечала, что ничего. На следующий день я привезла ей коляску и все необходимое. Она расплакалась. И было видно, как через слезы выходила боль. Ты стоишь и думаешь, какое же это счастье, что человеку полегчало. Она поняла, что не одна, что о ней смогут позаботиться.

- Когда приезжаете домой, становится ли легче? Получается ли отпустить мысли о происходящем в Донбассе?

- Эти мысли не отпустят уже никогда, они стали частью меня. Все время на подкорке сидят. 1 сентября у моей дочери Яны в школе был фейерверк, а я отошла налить чай и стояла к нему спиной. Для меня это было неожиданностью, испугалась. Тяжеловато мне этот фейерверк дался, честно скажу. Хорошо дочери рядом не было.

У многих из героев проекта не осталось даже крыши над головой ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

У многих из героев проекта не осталось даже крыши над головой ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

Возвращаешься домой, начинаешь жить привычной жизнью. Но, все равно, подходишь к крану и мысль в голове: «А есть вода или нет?». Видимо, это уже рефлекс. За неделю пребывания на Донбассе перестраиваешься, для местных жителей льющаяся вода из крана - забытая роскошь.

- Почему в своих сюжетах вы решили сконцентрироваться именно на женщинах Донбасса?

- Они настоящие героини. Они все очень разные, нет одного типажа. У них такие разные истории и судьбы. Это может быть женщина-руководитель, или военный фельдшер или совсем юная девочка, что потеряла всю семью, но внутри они все одинаково сильные. Поэтому в проекте абсолютно разные женщины, многие из них, скорее всего, никогда в жизни не пересекутся, но у них, на самом деле, есть много общего.

Огромная нагрузка ложится на женщин, когда мужчины уходят сражаться. Сейчас снимаем удивительную историю двух девчонок - Инны и Нади, от которой мне пришлось долго отходить. На момент съемок прошло около недели с того дня, когда в одну минуту они обе потеряли своих мужей. Мужчины погибли вместе, можно сказать, держась за руки, так и лежали рядом под завалом. Они были волонтерами, кормили людей, устраивали праздники. Девчонки поняли, что им нужно продолжать дело своих мужей. Теперь они ездят по тем же адресам.

- Приходилось ли вам плакать вместе со своими героинями?

- Плакать… Приходилось. Я не могу эмоционально выключиться. Особенно сильно накатывает к вечеру. В какой-то момент я понимаю, что все, что нужна тишина. Я человек, который вообще не может без общения, но все равно понимаю, что хочется уже говорить про ежиков и белочек, а желательно вообще молчать. Несколько минут в тишине помогают собраться с силами. Спасает и юмор, не зря военные так много шутят. Это способ перезагрузиться. Потом утром просыпаешься и кажется, что все уже нормально.

Юлия Барановская оказывает не только моральную, но и материальную поддержку местным жителям ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

Юлия Барановская оказывает не только моральную, но и материальную поддержку местным жителям ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

- Во что верят эти женщины, многие из которых потеряли все, чем дорожили?

- Верят, что жизнь мирная вернется, что все наладится. Очень сильно верят. Из них даже просьбы о помощи вытянуть очень сложно. Спрашиваешь: «А чего вы хотите?». Ответ: «Мирного неба над головой». Все говорят одно и то же, чтобы все закончилось, чтобы был мир.

Когда это озвучивается, я стараюсь перевести все в материальное русло. Бывает сложно. Женщины военнослужащие просят не для себя, а для своего подразделения. Да там все просят для кого-то.

- Вы сами попали под обстрел. Как это произошло?

- Страшнее всего было ночью в Донецке. 5 утра, я одна в номере. Это больше всего напугало, потому что когда ты с ребятами военными, то все равно спокойнее, даже на передовой. Они всегда чётко говорят, что делать, а тут ты просыпаешься от грохота, и не понимаешь, что куда бежать и как быть. Страшно.

Я скатилась с кровати, накрылась одеялом, чтобы в случае чего о стекла выбитые не пораниться. Второй раз бабахнуло сильно. Слышу, что шум в коридоре. Вышла, в пижаме, схватив сумку с документами, а там уже мои все стоят. И мы пошли вниз в подвал. Военных нет рядом, а ты не владеешь ситуацией. Минут 40 мы просидели в подвале, к счастью, все обошлось.

КОНКРЕТНО

Командировки Юлии Барановской на освобожденные территории переросли в проект «Женщины Донбасса». На официальном его сайте можно не только познакомиться с героинями сюжетов и их историями, но и при желании оказать помощь, в которой те нуждаются.

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