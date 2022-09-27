Полезные советы по шопинг-туру из Санкт-Петербурга в Беларусь: Дешевая молочка и пирожные, но кусачие цены в Zara и Adidas

Сине небо, зеленые поля и зубр - вы точно в Беларуси.
Фото: Петр КИБЕР
В результате исхода иностранных компаний модники потеряли привычные места для покупки одежды и обуви, поклонники фастфуда горюют по привычному меню «Макдоналдса», а кока-кола теперь так же недоступна, как в СССР. Но всего в 800 километрах от Петербурга все это есть. И продается за рубли. Белорусские. Корреспондент «Комсомолки» побывал в соседней стране и посмотрел, где можно сделать покупки. Рассказываем все про шопинг-тур из Санкт-Петербурга в Беларусь: сколько стоит проезд, цены, что привезти.
Давно забытая картина - открытая Zara.
Фото: Петр КИБЕР
ДЕНЬГИ
Запасаемся карточками
Самый главный вопрос для тех, кто отправляется в поездку в Беларусь, - деньги. Тут важно подготовиться. На момент поездки в Синеокую (начало сентября) курс валют составлял чуть больше 23 российских рублей за 1 белорусский. Но то в теории, по Центробанку. А вот в обменниках Беларуси за местный рубль просят аж 30 родных «деревянных». И так по всей стране. Мы поменяли 5000 российских и получили 165 белорусских.
Но лучше не терять процент на обмене, а сразу ехать с картами системы МИР. Она позволяет делать покупки по более выгодному курсу - 24,5 российских рубля за 1 белорусский.
Для сравнения, литр 95-го бензина (цена на всех заправках едина) стоит 2,46 белорусских рубля. Это почти 74 рубля при обмене наличных или чуть более 60 при оплате картой МИР. Разница очевидна.
Кроссовки в Zara стоят меньше 3000 российских рублей.
Фото: Петр КИБЕР
СВЯЗЬ
Качаем карты и покупаем местные симки
В первом же торговом центре мы купили местную сим-карту с тарифом для туристов - безлимитный Интернет, большой запас минут на звонки. Она обошлась в 750 российских рублей - платили наличными, а по карте вышло бы дешевле.
Российские сим-карты в телефонах можно оставить, но мобильный трафик лучше отключить перед границей. Несмотря на заявление об отмене роуминга между Россией и Белоруссией, он есть: все, что даст оператор, - 15 минут бесплатных входящих, исходящие - платно, а за Интернет придется платить по 400-500 рублей в день.
Чтобы не заблудиться без Интернета, стоит еще перед поездкой закачать в телефон или планшет карту Беларуси. Она отлично работает через спутники, не потребляя мобильный трафик, - мы проверили.
ЖИЛЬЕ
Хостелов хватает, гостеприимства тоже
Гостиниц и хостелов в Минске хватает, жилья под съем для туристов тоже. Цены разные. Но средний отель за ночь обойдется в 2500-3500 российских рублей. Если есть знакомые или родные, готовые приютить путешественника, на проживании удастся сэкономить. Благо, сами белорусы гостеприимны и вежливы. Последнее, кстати, удивило с первого дня. Много ли петербуржцев здороваются с соседями в лифте? А в Беларуси так делали все.
Ну куда без знаменитой белорусской сгущенки?
Фото: Петр КИБЕР
ПРОДУКТЫ
Сырки из творога и сгущенка со вкусом вишни
Здесь очень качественные продукты, в особенности свои, белорусские. Вкуснейшие творожные сырки, которые действительно из творога, - 19 российских рублей, йогурты - 20 рублей. В крупных супермаркетах большой выбор тортов и пирожных - все собственного производства. Цена на корзиночки и эклеры стартуют от 13 белорусских (или 320 российских) рублей за килограмм, а большой торт обойдется в 350-500 наших рублей. В общем, рай для сладкоежек.
Пройдемся по молочному ряду. Качественный белорусский сыр (выбор также огромный) - от 500 рублей за килограмм. Литр молока жирностью 3,5 процента - 45 рублей. Сметана 20-процентная 380 граммов - 60 рублей. Творог 1-процентный 200 граммов - 38 рублей. Масло сливочное 450 граммов - 196 рублей. Моцарелла 100 граммов - 50 российских рублей.
Сырокопченая колбаса - 720 рублей за кило и выше, вареная стоит 200 рублей за килограмм.
Знаменитую белорусскую сгущенку можно найти по 75 рублей за банку. А с шоколадно-вишневым вкусом, который в Петербурге не сыщешь, - по 100 рублей. «Кока-кола», «Фанта» и «Спрайт» белорусского производства - 30 рублей за банку в 200 миллилитров.
Рай для сладкоежек.
Фото: Петр КИБЕР
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
Зимние ботинки вместо модных кроссовок
Поели - можно и в шопинг-тур за одеждой и обувью. Привычные нам магазины в Беларуси работают, но не все. Шведская сеть H&M закрылась, как и в России. «Икеи» и вовсе никогда не было. Но вот остальные, в том числе Zara и Bershka, работают. Открыты супермаркеты товаров для детей Mothercare. Вовсю торгуют Adidas, Puma, Columbia, Nike. Хотя цены кусаются: взятая на примерку беговая модель кроссовок с тремя полосками стоила 454 белорусских рубля (или 11 100 российских).
Как альтернатива, можно пойти в фирменный магазин белорусской обуви и вместо трендовых кроссовок купить, например, классные зимние ботинки из натуральной кожи с натуральным мехом всего за 3400 российских рублей.
Народу везде тьма. То ли белорусы не работают, то ли россиян «понаехало», но и в будни днем в ТЦ парковки не пустуют. А по вечерам и в выходные и вовсе не протолкнуться. Примерочные в магазинах всегда заняты, а покупатели набирают обновки охапками. В одном из ТЦ мы заметили мужчину с кучей пакетов Bershka - в каждой руке по три-четыре штуки, но останавливать шопинг явно не собирался.
В Мирском замке и посмотреть есть что и накормят вкусно.
Фото: Петр КИБЕР
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
От замка до пущи
Беларусь красивая страна, в которой есть что посмотреть. И пусть Минск уступает Петербургу в числе достопримечательностей, зато путешествовать из столицы республики очень удобно. До любого края страны можно добраться за 5-6 часов.
Обязательно стоит посмотреть Мирский и Несвижский замки (14 и 15 белорусских рублей с взрослого за вход). Надо побывать в Беловежской пуще (вход бесплатный, прокат велосипедов - 20 белорусских рублей, экскурсии и осмотр вольеров с животными платные), где можно зайти в поместье Деда Мороза. В 50 километрах от пущи расположен Брест со знаменитой Брестской крепостью.
Побывать в Брестской крепости надо хотя бы раз.
Фото: Петр КИБЕР
ДЕНЕЖКИ
Цены в Беларуси, в пересчете на российские рубли
Одежда, обувь
Кроссовки мужские Zara - 4140 рублей;
Джинсы мужские Zara - 2915 рублей;
Джинсовая куртка с принтом Zara - 6590 рублей;
Джинсы женские NewYorker - 1935 рублей (в распродажу 955 рублей).
Транспорт
Жетон метро на разовую поездку - 22 рубля (по проездному дешевле);
Билет на троллейбус, автобус, трамвай - 21 рубль.
Общепит
Шаверма - 122 рубля;
Обед на двух взрослых и ребенка в Мирском замке (аналог нашего Петергофа) из драников, курицы, напитков и десерта - 1510 рублей;
Обед в кафе в Беловежской пуще с оладьями и бифштексом из дичи - 746 рублей;
Обед в «Макдоналдсе» из картошки, лимонада, комбо с биг-маком и детским набором с игрушкой - 790 рублей.
Национальная деревня Сула, где говорят только по-белорусски.
Фото: Петр КИБЕР
КАК ДОБРАТЬСЯ?
Самолетом
Время в пути: 3 часа
Цена билета туда-обратно: 6000 - 24 000 рублей + 4000 рублей за багаж + такси или автобус от минского аэропорта до города
Поездом
Время в пути: 12 часов;
Цена билета туда-обратно: от 6000 рублей за плацкарт.
Автобусом
Время в пути: 12 часов;
Цена билета туда-обратно: от 3000 рублей.
Машиной
Время в пути: 10-12 часов
Затраты туда-обратно: около 6000 рублей на бензин + 750 рублей международная автостраховка «Зеленая карта» (на две недели);
Кратчайший путь - 850 км, через платную дорогу в Псковской области (230 рублей за проезд) и погранпункт Долосцы. Через Витебск - длиннее на 150 км, но бесплатно.