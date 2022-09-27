Полезные советы по шопинг-туру из Санкт-Петербурга в Беларусь: Дешевая молочка и пирожные, но кусачие цены в Zara и Adidas

Сине небо, зеленые поля и зубр - вы точно в Беларуси. Фото: Петр КИБЕР

В результате исхода иностранных компаний модники потеряли привычные места для покупки одежды и обуви, поклонники фастфуда горюют по привычному меню «Макдоналдса», а кока-кола теперь так же недоступна, как в СССР. Но всего в 800 километрах от Петербурга все это есть. И продается за рубли. Белорусские. Корреспондент «Комсомолки» побывал в соседней стране и посмотрел, где можно сделать покупки. Рассказываем все про шопинг-тур из Санкт-Петербурга в Беларусь: сколько стоит проезд, цены, что привезти.

Давно забытая картина - открытая Zara. Фото: Петр КИБЕР

ДЕНЬГИ

Запасаемся карточками

Самый главный вопрос для тех, кто отправляется в поездку в Беларусь, - деньги. Тут важно подготовиться. На момент поездки в Синеокую (начало сентября) курс валют составлял чуть больше 23 российских рублей за 1 белорусский. Но то в теории, по Центробанку. А вот в обменниках Беларуси за местный рубль просят аж 30 родных «деревянных». И так по всей стране. Мы поменяли 5000 российских и получили 165 белорусских.

Но лучше не терять процент на обмене, а сразу ехать с картами системы МИР. Она позволяет делать покупки по более выгодному курсу - 24,5 российских рубля за 1 белорусский.

Для сравнения, литр 95-го бензина (цена на всех заправках едина) стоит 2,46 белорусских рубля. Это почти 74 рубля при обмене наличных или чуть более 60 при оплате картой МИР. Разница очевидна.

Кроссовки в Zara стоят меньше 3000 российских рублей. Фото: Петр КИБЕР

СВЯЗЬ

Качаем карты и покупаем местные симки

В первом же торговом центре мы купили местную сим-карту с тарифом для туристов - безлимитный Интернет, большой запас минут на звонки. Она обошлась в 750 российских рублей - платили наличными, а по карте вышло бы дешевле.

Российские сим-карты в телефонах можно оставить, но мобильный трафик лучше отключить перед границей. Несмотря на заявление об отмене роуминга между Россией и Белоруссией, он есть: все, что даст оператор, - 15 минут бесплатных входящих, исходящие - платно, а за Интернет придется платить по 400-500 рублей в день.

Чтобы не заблудиться без Интернета, стоит еще перед поездкой закачать в телефон или планшет карту Беларуси. Она отлично работает через спутники, не потребляя мобильный трафик, - мы проверили.

ЖИЛЬЕ

Хостелов хватает, гостеприимства тоже

Гостиниц и хостелов в Минске хватает, жилья под съем для туристов тоже. Цены разные. Но средний отель за ночь обойдется в 2500-3500 российских рублей. Если есть знакомые или родные, готовые приютить путешественника, на проживании удастся сэкономить. Благо, сами белорусы гостеприимны и вежливы. Последнее, кстати, удивило с первого дня. Много ли петербуржцев здороваются с соседями в лифте? А в Беларуси так делали все.

Ну куда без знаменитой белорусской сгущенки? Фото: Петр КИБЕР

ПРОДУКТЫ

Сырки из творога и сгущенка со вкусом вишни

Здесь очень качественные продукты, в особенности свои, белорусские. Вкуснейшие творожные сырки, которые действительно из творога, - 19 российских рублей, йогурты - 20 рублей. В крупных супермаркетах большой выбор тортов и пирожных - все собственного производства. Цена на корзиночки и эклеры стартуют от 13 белорусских (или 320 российских) рублей за килограмм, а большой торт обойдется в 350-500 наших рублей. В общем, рай для сладкоежек.

Пройдемся по молочному ряду. Качественный белорусский сыр (выбор также огромный) - от 500 рублей за килограмм. Литр молока жирностью 3,5 процента - 45 рублей. Сметана 20-процентная 380 граммов - 60 рублей. Творог 1-процентный 200 граммов - 38 рублей. Масло сливочное 450 граммов - 196 рублей. Моцарелла 100 граммов - 50 российских рублей.

Сырокопченая колбаса - 720 рублей за кило и выше, вареная стоит 200 рублей за килограмм.

Знаменитую белорусскую сгущенку можно найти по 75 рублей за банку. А с шоколадно-вишневым вкусом, который в Петербурге не сыщешь, - по 100 рублей. «Кока-кола», «Фанта» и «Спрайт» белорусского производства - 30 рублей за банку в 200 миллилитров.

Рай для сладкоежек. Фото: Петр КИБЕР

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

Зимние ботинки вместо модных кроссовок

Поели - можно и в шопинг-тур за одеждой и обувью. Привычные нам магазины в Беларуси работают, но не все. Шведская сеть H&M закрылась, как и в России. «Икеи» и вовсе никогда не было. Но вот остальные, в том числе Zara и Bershka, работают. Открыты супермаркеты товаров для детей Mothercare. Вовсю торгуют Adidas, Puma, Columbia, Nike. Хотя цены кусаются: взятая на примерку беговая модель кроссовок с тремя полосками стоила 454 белорусских рубля (или 11 100 российских).

Как альтернатива, можно пойти в фирменный магазин белорусской обуви и вместо трендовых кроссовок купить, например, классные зимние ботинки из натуральной кожи с натуральным мехом всего за 3400 российских рублей.

Народу везде тьма. То ли белорусы не работают, то ли россиян «понаехало», но и в будни днем в ТЦ парковки не пустуют. А по вечерам и в выходные и вовсе не протолкнуться. Примерочные в магазинах всегда заняты, а покупатели набирают обновки охапками. В одном из ТЦ мы заметили мужчину с кучей пакетов Bershka - в каждой руке по три-четыре штуки, но останавливать шопинг явно не собирался.

В Мирском замке и посмотреть есть что и накормят вкусно. Фото: Петр КИБЕР

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

От замка до пущи

Беларусь красивая страна, в которой есть что посмотреть. И пусть Минск уступает Петербургу в числе достопримечательностей, зато путешествовать из столицы республики очень удобно. До любого края страны можно добраться за 5-6 часов.

Обязательно стоит посмотреть Мирский и Несвижский замки (14 и 15 белорусских рублей с взрослого за вход). Надо побывать в Беловежской пуще (вход бесплатный, прокат велосипедов - 20 белорусских рублей, экскурсии и осмотр вольеров с животными платные), где можно зайти в поместье Деда Мороза. В 50 километрах от пущи расположен Брест со знаменитой Брестской крепостью.

Побывать в Брестской крепости надо хотя бы раз. Фото: Петр КИБЕР

ДЕНЕЖКИ

Цены в Беларуси, в пересчете на российские рубли

Одежда, обувь

Кроссовки мужские Zara - 4140 рублей;

Джинсы мужские Zara - 2915 рублей;

Джинсовая куртка с принтом Zara - 6590 рублей;

Джинсы женские NewYorker - 1935 рублей (в распродажу 955 рублей).

Транспорт

Жетон метро на разовую поездку - 22 рубля (по проездному дешевле);

Билет на троллейбус, автобус, трамвай - 21 рубль.

Общепит

Шаверма - 122 рубля;

Обед на двух взрослых и ребенка в Мирском замке (аналог нашего Петергофа) из драников, курицы, напитков и десерта - 1510 рублей;

Обед в кафе в Беловежской пуще с оладьями и бифштексом из дичи - 746 рублей;

Обед в «Макдоналдсе» из картошки, лимонада, комбо с биг-маком и детским набором с игрушкой - 790 рублей.

Национальная деревня Сула, где говорят только по-белорусски. Фото: Петр КИБЕР

КАК ДОБРАТЬСЯ?

Самолетом

Время в пути: 3 часа

Цена билета туда-обратно: 6000 - 24 000 рублей + 4000 рублей за багаж + такси или автобус от минского аэропорта до города

Поездом

Время в пути: 12 часов;

Цена билета туда-обратно: от 6000 рублей за плацкарт.

Автобусом

Время в пути: 12 часов;

Цена билета туда-обратно: от 3000 рублей.

Машиной

Время в пути: 10-12 часов

Затраты туда-обратно: около 6000 рублей на бензин + 750 рублей международная автостраховка «Зеленая карта» (на две недели);

Кратчайший путь - 850 км, через платную дорогу в Псковской области (230 рублей за проезд) и погранпункт Долосцы. Через Витебск - длиннее на 150 км, но бесплатно.