Рэмбо из Петербурга: «Схожесть со знаменитостью - это неплохой трамплин для старта, не более»

Сталлоне сам подошел к Стефану на закрытой вечеринке после показа фильма.

- Я вовсе не считаю себя копией Слая (так называют Сталлоне), - признается 45-летний петербургский актер, режиссер и продюсер Стефан Чаповский, которого часто называют двойником Сталлоне. – Но сходство есть. Особенно если стоит задача сыграть какой-либо из его кинообразов.

Все началось в конце 80-х, когда Стефан, ученик третьего класса школы, посмотрел в видеосалоне вторую часть «Рэмбо». Его настолько впечатлил образ Сталлоне, что он начал носить такую же черную майку и стал активно заниматься спортом. Из инвентаря у парня было несколько гантелей да самодельная штанга. Он записал на аудио полный звуковой ряд из нескольких фильмов и тренировался, слушая кассеты и глядя на постеры с Рембо и Рокки на стене.

Любимый актер мотивирует Стефана до сих пор, ведь в свои 76 лет голливудская звезда в прекрасной физической форме, снимается в фильмах. Стефан верит, что сможет снять собственный полнометражный кинопроект, куда, возможно, пригласит и Сильвестра. Ведь другие мечты уже сбылись - Чаповский трижды встречался со Сталлоне, был несколько раз приглашен в его фильмы, рассматривался на роль молодого Рэмбо в приквеле «Первая Кровь» и присутствовал на съемках «Рэмбо 5».

Любимый актер мотивирует Стефана до сих пор.

ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ

Судьбоносная встреча произошла в 2010 году в Киеве на премьере фильма «Неудержимые», а точнее на закрытой вечеринке после нее. Сталлоне сам решил подойти к Стефану, и тот успел передать ему предложение о приквеле «Рэмбо».

Спустя два года в Лос-Анджелесе начали снимать документальный кинопроект, в котором Стефан должен был сыграть главную мужскую роль. Речь в нем шла о русском парне, который стремился встретиться со Сталлоне. Впрочем, съемки прервала внезапная смерть сына Сильвестра, и картину отложили на неопределенный срок.

В 2013-ом Стефана пригласили сыграть Слая в молодости в фильме «Забойный реванш». Но выяснилось, что оформление документов займет слишком много времени, и съемочной группе пришлось взять на роль актера из США. В 2014 году Стефана пригласили на съемки «Рэмбо 5». Вскоре концепция фильма поменялась, а петербуржец уже занимался созданием своего фильма «Ген войны», поэтому в кинокартине так и не снялся.

- После всего этого у меня осталось странное чувство. С одной стороны, разочарование. С другой – понимание, что я являюсь одним из немногих людей в мире, кому могли предложить такую роль, - говорит Стефан.

Чаповский снимался в кино и в России, и в США.

СХОДСТВО КАК ТРАМПЛИН

За 45 лет Стефан прошел интересный путь: участия в соревнованиях по натуральному бодибилдингу в Калифорнии, выступления на шоу двойников в Лас-Вегасе, съемки в кино в России и США, фотосессии для журналов. Не обходилось и без курьезов.

На спортивном фестивале Шварценеггера в Коламбусе (США), куда Чаповский в качестве президента Федерации Натурального Бодибилдинга летал на личную встречу с Арнольдом, произошел забавный случай. Во время неофициальной части мероприятия Стефан со своим американским другом Полом, двойником Арнольда, шутки ради появились в выставочном павильоне в образах Рэмбо и Терминатора. Но «Терминатор» слегка увлекся и взял в руки точную копию дробовика. Публика эффект оценила, а вот полиция и служба охраны - не очень. «Терминатор» был задержан и выдворен на улицу, а у «Рэмбо» состоялся неприятный разговор с местным шерифом в холле павильона –прямо как в кино!

В России, говорит Стефан, на его сходство со Сталлоне обращают меньшее внимание, чем за рубежом.

- Менталитет у наших людей другой, не принято подходить к прохожим и просить сфотографироваться. Хотя предложения коммерческого характера периодически поступают, отказываю в 99 процентах случаев: Рэмбо и Рокки - объекты чужой интеллектуальной собственности, я юридически не могу играть их в рекламе, если в ней фигурируют имена этих персонажей, - объясняет Чаповский.

Впрочем, сейчас Стефан и сам пытается избавиться от ярлыка «двойника Сталлоне».

- Схожесть со знаменитостью - это неплохой трамплин для старта, не более. Но я не знаю по-настоящему успешных людей, которые сделали карьеру, эксплуатируя исключительно свое сходство с кем-то - подчеркивает актер.

ПОЛЮБИЛА НЕ ЗА ВНЕШНОСТЬ

В конце августа поклонники Сталлоне были удивлены новостью о его разводе. Бывшая фотомодель Дженнифер Флавин решила разойтись с актером после 25 лет совместной жизни! В ответ Сильвестр перебил татуировку с портретом жены на… изображение собаки. Теперь на его плече красуется бульмастиф, который снялся с ним в двух частях «Рокки». Пожилой актер удивляет любовными скандалами.

А вот о Стефане такого не скажешь. С первой и единственный женой он познакомился еще в 2004 году.

- Для нее Сталлоне, как позже выяснилось, тоже был кумиром юности, но во время нашего знакомства на отдыхе в одной из зарубежных стран никакого актера она во мне не узнала. Тогда я усиленно работал над набором мышечной массы, весил около 100 килограммов и носил короткую стрижку - рассказывает Стефан.

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Рейнджеры против пришельцев

Несколько лет назад Чаповский снял первый фильм «Ген войны». Найти инвесторов на полнометражный фантастический боевик сходу было почти нереально, поэтому сняли короткометражку. Фильм заинтересовал американских продюсеров и собрал несколько наград на международных кинофестивалях.

Несколько лет назад Чаповский снял первый фильм «Ген войны»

Сейчас Стефан пишет сценарий для нового полнометражного фильма. По сюжету действие происходит в 1984 году. Команда рейнджеров, выполняющих спецоперацию в джунглях Колумбии, внезапно оказывается на инопланетной космической станции. Под контролем могущественной расы пришельцев бойцы с Земли вынуждены участвовать в опасном межгалактическом эксперименте. Одну из главных ролей Стефан сыграет сам, еще одну роль должна воплотить американская звезда 80х -90х годов. В числе основных претендентов - Кевин Сорбо, известный нашему зрителю по сериалу про Геракла.

- А еще я бы с удовольствием экранизировал советскую фантастику. Иван Ефремов, братья Стругацкие, Снегов, Гансовский, Павлов, Днепров - у нас есть целое созвездие талантливых писателей прошлого, которые стали классиками фантастики. Не пора ли вернуться к истокам этого жанра? Но как? – рассуждает актер и режиссер. - Давно ушло поколение гениальных советских режиссеров и актеров, которые были по-настоящему народными, а их место так никто и не смог занять.