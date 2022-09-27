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Общество27 сентября 2022 16:38

Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса высадили в Петербурге

«Комсомолка» провела народную акцию «Посвящение ангелам»
Иван МАЛЬКОВ
В Малоохтинском парке неравнодушные люди высадили свою аллею.

В Малоохтинском парке неравнодушные люди высадили свою аллею.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По приблизительным данным с 2014 года на Донбассе погибли более 200 детей. 1 июня этого года «Комсомольская правда» и Президентский Фонд культурных инициатив запустила большой проект «Посвящение Ангелам. Свидетели правды». Благодаря помощи военкоров «КП» Дмитрия Стешина и Александра Коца, администрациям ДНР, ЛНР и многим другим мы рассказываем истории погибших детей. Все лето на сайте издания и в соцсетях публиковались репортажи, фотогалереи и видеоролики об этих безвинных жертвах. На радио «КП» прошел Всероссийский марафон памяти.

На акцию «Комсомолки» собрались представители власти, бизнеса, волонтеры, представители благотворительных фондов.

На акцию «Комсомолки» собрались представители власти, бизнеса, волонтеры, представители благотворительных фондов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А осенью по всей стране «Комсомолка» проводит народную акцию «Посвящение ангелам», к которой присоединился и Санкт-Петербург. Начало было положено 1 июня 2015 года, когда в память о безвинных жертвах в донецком Парке Победы появилась Аллея Ангелов. В 2017 году установили памятник погибшим детям. Скульптурная композиция изображает мальчика, который смотрит в небо, прикрывая собой младшую сестренку. Регулярно у мемориала проходят возложения цветов и памятные мероприятия.

В память о детях Донбасса в Малоохтинском парке Петербурга неравнодушные люди высадили свою аллею. Почтить память невинных жертв пришли представители власти, бизнеса, а также деятели культуры и волонтеры.

Почтить память жертв Донбасса пришел вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Почтить память жертв Донбасса пришел вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы делаем очень много для того, чтобы память о жертвах нацистского режима жила вместе с нами, - сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. - Сегодня состоится очень важное мероприятие - мы откроем свою аллею памяти. Это место станет точкой притяжения для тех, кому важно, чтобы эти ужасные преступления никогда не повторились. Сегодня особенный день: завершающий этап референдума о присоединении Донбасса к России. Если это случится - это будет переломным моментом в истории. Вечная память жертвам!

Гости и участники мероприятия благодарили «Комсомолку» за организацию памятной акции. Слова благодарности произнесла в том числе и уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова.

Теплые слова сказала уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова.

Теплые слова сказала уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Кто-то верит, что погибшие дети становятся ангелами, - поделилась Светлана Агапитова. - В любом случае они помогают нам жить, сражаться, принимать правильные решения, находить в себе силы и побеждать. Большое спасибо «Комсомольской правде» за то, что они организовали эту акцию. Ведь очень важно, когда мы собираемся вместе и говорим о важном и вспоминаем тех, кто безвинно погиб на этой необъявленной войне.

После приветственных слов артист Государственного концертно-филармонического учреждения «Петербург-концерт» народный артист РФ Сергей Новожилов прочитал стихи в память о жертвах. Поэтические строки стали еще одним мемориалом погибшим детям.

- Это очень волнительный день, - призналась генеральный директор ЗАО «Комсомольская правда в СПб» Ирина Жеглова. - Спасибо всем, кто нас поддерживает и что вы с нами - мы чувствуем тепло ваших сердец! Сегодня мы посадим березки в нашей Аллее Ангелов. Давайте сделаем это с душой и любовью, чтобы это увидели и услышали погибшие детки. Аллея долгие годы будет напоминать жителям Северной столице о невинных детских жизнях, оборванных столь рано.

Учащиеся Нахимовского училища тоже помогли высадить деревья.

Учащиеся Нахимовского училища тоже помогли высадить деревья.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Теперь в Северной столице появился живой памятник безвременно ушедшим детям Донбасса, который навечно останется в Петербурге. Пройдут годы, но эта и другие Аллеи Ангелов в городах страны будут вечными мемориалами для будущих поколений. Благодаря этому память о тех, кто ушел, не остынет никогда.

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