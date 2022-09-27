Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса высадили в Петербурге

В Малоохтинском парке неравнодушные люди высадили свою аллею. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По приблизительным данным с 2014 года на Донбассе погибли более 200 детей. 1 июня этого года «Комсомольская правда» и Президентский Фонд культурных инициатив запустила большой проект «Посвящение Ангелам. Свидетели правды». Благодаря помощи военкоров «КП» Дмитрия Стешина и Александра Коца, администрациям ДНР, ЛНР и многим другим мы рассказываем истории погибших детей. Все лето на сайте издания и в соцсетях публиковались репортажи, фотогалереи и видеоролики об этих безвинных жертвах. На радио «КП» прошел Всероссийский марафон памяти.

На акцию «Комсомолки» собрались представители власти, бизнеса, волонтеры, представители благотворительных фондов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А осенью по всей стране «Комсомолка» проводит народную акцию «Посвящение ангелам», к которой присоединился и Санкт-Петербург. Начало было положено 1 июня 2015 года, когда в память о безвинных жертвах в донецком Парке Победы появилась Аллея Ангелов. В 2017 году установили памятник погибшим детям. Скульптурная композиция изображает мальчика, который смотрит в небо, прикрывая собой младшую сестренку. Регулярно у мемориала проходят возложения цветов и памятные мероприятия.

В память о детях Донбасса в Малоохтинском парке Петербурга неравнодушные люди высадили свою аллею. Почтить память невинных жертв пришли представители власти, бизнеса, а также деятели культуры и волонтеры.

Почтить память жертв Донбасса пришел вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы делаем очень много для того, чтобы память о жертвах нацистского режима жила вместе с нами, - сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. - Сегодня состоится очень важное мероприятие - мы откроем свою аллею памяти. Это место станет точкой притяжения для тех, кому важно, чтобы эти ужасные преступления никогда не повторились. Сегодня особенный день: завершающий этап референдума о присоединении Донбасса к России. Если это случится - это будет переломным моментом в истории. Вечная память жертвам!

Гости и участники мероприятия благодарили «Комсомолку» за организацию памятной акции. Слова благодарности произнесла в том числе и уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова.

Теплые слова сказала уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Кто-то верит, что погибшие дети становятся ангелами, - поделилась Светлана Агапитова. - В любом случае они помогают нам жить, сражаться, принимать правильные решения, находить в себе силы и побеждать. Большое спасибо «Комсомольской правде» за то, что они организовали эту акцию. Ведь очень важно, когда мы собираемся вместе и говорим о важном и вспоминаем тех, кто безвинно погиб на этой необъявленной войне.

После приветственных слов артист Государственного концертно-филармонического учреждения «Петербург-концерт» народный артист РФ Сергей Новожилов прочитал стихи в память о жертвах. Поэтические строки стали еще одним мемориалом погибшим детям.

- Это очень волнительный день, - призналась генеральный директор ЗАО «Комсомольская правда в СПб» Ирина Жеглова. - Спасибо всем, кто нас поддерживает и что вы с нами - мы чувствуем тепло ваших сердец! Сегодня мы посадим березки в нашей Аллее Ангелов. Давайте сделаем это с душой и любовью, чтобы это увидели и услышали погибшие детки. Аллея долгие годы будет напоминать жителям Северной столице о невинных детских жизнях, оборванных столь рано.

Учащиеся Нахимовского училища тоже помогли высадить деревья. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Теперь в Северной столице появился живой памятник безвременно ушедшим детям Донбасса, который навечно останется в Петербурге. Пройдут годы, но эта и другие Аллеи Ангелов в городах страны будут вечными мемориалами для будущих поколений. Благодаря этому память о тех, кто ушел, не остынет никогда.