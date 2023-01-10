Пункты вакцинации от гриппа в Санкт-Петербурге на январь 2023: где привиться и какие документы нужны

Пункты вакцинации от гриппа в Санкт-Петербурге на январь 2023 Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

После новогодних праздников 2023 в Санкт-Петербурге значительно снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. Специалисты отметили снижение на 49 процентов. Это связано и с тем, что многие находились дома, но и потому, что люди меньше обращались за медпомощью во время праздников. Но чтобы не болеть, лучше всего привиться. Публикуем адреса пунктов вакцинации от гриппа в Санкт-Петербурге на январь 2023.

Пункты вакцинации от гриппа в Санкт-Петербурге на январь 2023 года открыты во всех поликлиниках. Вакцинация проходит бесплатно, при себе нужно иметь полис ОМС и паспорт.

Пункты вакцинации от гриппа в Санкт-Петербурге на январь 2023

Адмиралтейский район:

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 27» - Вознесенский проспект, д. 27

- ООО «ЭКСПРЕСС-СЕРВИС» Европейский Центр вакцинации - наб. р. Фонтанки, д. 132,литера З

- Филиал «Медицинский центр акционерного общества «Адмиралтейские верфи» - Садовая ул., д. 126, литера А

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 28» - Подъездной пер., д. 2

- ООО "Ава-Петер" АПО "Обводный канал" - Московский пр., 73/4

- ООО «Медосмотр» - наб. Обводного канала, д.80, лит.А

- ООО «АЗИМУТ-МЕД» - Гороховая ул, д. 66 литера А

- ООО «МО «Она» - наб. реки Фонтанки, д.110, лит.Б, пом. 8-Н

- ООО «Американская медицинская клиника» - наб.реки.Мойки, д.78

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 24» - наб. Обводного канала, 140

Василеостровский район:

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №4" - Наличная ул., д.37, Лит.А

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №4" - Большой проспект В.О., д.59 литер А

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №3" Поликлиническое отделение № 2 - 3 линия В.О., дом 50

- «МЦ «ГИППОКРАТ» - 14 линия В.О., д.7

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №3" ПО № 3 - Железноводская ул., дом 64

- ООО «Клиника Доктора Пеля» - 7-я линия ВО, д.16-18, лит. А

- ООО "Астарта" - ул. Нахимова д.11, лит. А

Выборгский район:

- СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 71" - пр. Энгельса, д. 117, литер А

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 14" - 2-ой Муринский, д. 35

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 14" Поликлиническое отделение № 13 - Тобольская ул., д. 4

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 52" Поликлиническое отделение № 116 - ул. Асафьева, д. 1

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 52" Поликлиническое отделение № 52 - п. Парголово, ул. Ломоносова, д. 76

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 52" Отделение общей врачебной практики - ул. 1-го Мая, д. 107, корп. 5

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 97" - Кустодиева, д. 6, лит. А

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 99" - ул. Есенина, д. 38, корп. 1

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 104" Поликлиническое отделение № 104 - Сикейроса ул., д. 10

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 104" Поликлиническое отделение № 15 - Удельный пр., д. 22

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 117" - ул. Симонова, д. 5, корп. 1, лит. А

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 117" Поликлиническое отделение - Осиновая Роща, Приозерское шоссе, д. 12, лит. А

- ООО «Городские поликлиники» - ул. Федора Абрамова, д. 8, литера А, помещение 84Н

- МЦ Эко-безопасность - пос. Парголово, Комендантский пр. д. 140.

- ООО "Ава-Петер" - Учебный пер., д.2

- ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» - Литовская ул., д.2

- АНО « Медицинский центр «Двадцать первый век» - Большой Сампсониевский пр. д. 45, лит. А

- ООО «Медицинский центр «XXI век» Север» - пр. Энгельса, д. 107, корп. 4, стр. 1

- ООО «МедПомощь» - Выборгское ш., д. 5, корп. 1, лит. З, пом. 55Н

- ООО «ЭкоМед» - пр. Энгельса, д. 133, к. 1

- ООО «Медицинские услуги» - Выборгское ш., д.40, лит.А

Калининский район:

- СПб ГБУЗ Городская поликлиника № 54 Поликлиническое отделение №16 - Комсомола, 14

- СПб ГБУЗ Городская поликлиника № 54 - Васенко, 9

- СПб ГБУЗ Городская поликлиника № 86 - Киришская, 5/3

- СПб ГБУЗ Городская поликлиника № 86 - С. Ковалевской , 8/1

- СПб ГБУЗ Городская поликлиника № 96 - Пр. Просвещения, 53/2

- СПб ГБУЗ Городская поликлиника № 96 и Поликлиническое отделение №90 - Тимуровская, 17/1

- СПб ГБУЗ Городская поликлиника № 112 - Пр. Науки, 71/2

- СПб ГБУЗ Городская поликлиника № 112 - Академика Байкова, 25/1

- ЧУЗ Клиническая больница «РЖД-Медицина» - пр. Мечникова, д. 23, лит.А

- ООО «ОСМА КЛИНИК» - пр. Маршала Блюхера, д. 7, корп. 3, стр. 1

- ООО «НАШЕ ЗДОРОВЬЕ» - пр. Маршала Блюхера, д. 12, лит. АЩ

- ООО «МедЭксперт» - пр. Просвещения, д. 87, корп. 2

- ООО «Медика» - ул. Гжатская, д.22, корп.4

- ГБУЗ «Городская поликлиника № 76» - ул. Хлопина, д. 11, корп. 1

Кировский район:

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 43» - Ленинский проспект, д. 123, лит. А, кор. 2

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 43» - ул.Маршала Казакова,д.14,корп.4

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23» - Косинова ул., д. 17. лит.А

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23» - Кронштадтская, д.13

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 88» - ул. Генерала Симоняка, 6 лит.А

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 88» - ул. Танкиста Хрустицкого,д.5

- ООО "СОГАЗ Профмедицина" - пр. Стачек, д.47

- АО «Северо-западный центр доказательной медицины» - пл. Стачек, д.5

- ООО «КЛИНИКА АЙДИ» - ул. Ивана Черных, д.25, лит.А

- OOO "Морской медицинский центр" - Межевой кан., д.5, литера АХ

Колпинский район:

- СПБ ГБУЗ "Городская поликлиника № 72" - пос. Металлострой, ул. Пионерская, д. 1, лит. А

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 95" - г. Колпино, ул. Машиностроителей, д. 10

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 22" - г.Колпино, Финляндская ул. д. 13, корп. 4.

Красногвардейский район:

- ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова» - Пискаревский пр., д.47, павильон 26

- СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина» - Пискаревский пр., д.49

- Санкт-Петербургское бюджетное государственное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 17" Поликлиническое отделение № 10 - пр. Шаумяна, д.51, лит. А

- Центр общей врачебной практики - пр. Маршака, д. 28

- Поликлиническое отделение № 17 - пр. Металлистов, д. 56, лит. А

- Санкт-Петербургское бюджетное государственное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 107" - ул. Коммуны, д. 36

- Поликлиническое отедление № 11 - ул. Ржевская, д. 18

- Поликлиническое отделение № 103 - пр. Энтузиастов, д. 16, к. 2

- Санкт-Петербургское бюджетное государственное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 120" - ул. Ленская, д. 4, к. 1

- ООО «Мед.М» - шоссе Революции, д. 116, лит. А

- ООО "Медицинский центр "Мария" - пр. Косыгина, д.34, корп.1, лит.А

- ООО «Медицинский центр «XXI век» Восток» - ул. Ленская, д. 17, корп. 1, лит. А

Красносельский район:

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 91" ВПО № 91 - ул. Отважных, д. 8

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 91" ВПО № 50 - ул. 2-я Комсомольская, д.40, к.2

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 93" - ул.Освобождения, д.15, лит.А

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 93" ОВОП - ул. Школьная, д.45, лит.А

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 106" ВПО № 106 - ул.Рихарда Зорге, д.1, лит. А

- ООО «МЦ «Двадцать первый век» - ул. Пограничника Гарькавого, д.15, корп. 3, лит. А

Кронштадтский район:

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №74" - Кронштадт, ул. Комсомола д. 2, литера «А»

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №74" - Кронштадт, ул. Зосимова, д.13

Курортный район:

- СПб ГБУЗ "Городская больница № 40 Курортного района" - Сестрорецк, ул.Борисова, д.9, литера А

- Поликлиника 70 СПб ГБУЗ "Городская больница № 40 Курортного района" - пос.Песочный, ул.Ленинградская, д.52 а, литера А

- Поликлиника 69 СПб ГБУЗ "Городская больница № 40 Курортного района" - Зеленогорск, пр.Красных Командиров, д.45а, литера А

Московский район:

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 21" - Костюшко ул., д. 6

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 48" - Бассейная ул., д. 19, Благодатная ул., д. 18

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 51" - Космонавтов пр., д. 33-35

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 75" - Кузнецовская ул., д. 9

- ООО "Ава-Петер" - Московский пр., д. 193, корп. 2, лит. А

- ФГКУ «Поликлиника №4 Федеральной таможенной службы» - Московский пр., д.141, стр.1

- ООО «РеаСанМед» - ул.Варшавская, д.5, корп.3, лит.А, пом.303

- ООО «Немецкая семейная клиника» - пл.Чернышевского, д.11

- ООО «ЛенМед» - ул. Мариинская, д. 7, лит.А

- ООО «Диагностический центр «Энерго» - Ленинский пр. д. 160, лит. А

- ООО "КЛИНИКА ЗВЕЗДНАЯ" - ш. Московское, д. 5, литер А

- ООО «Куратор» - ул. Краснопутиловская, д.125, лит А, помещение 13H

Невский район:

- СПб ГБУЗ Городская поликлиника №6 - пр.Елизарова 32 к 2 лит.Ф

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №8" - Новоселов 45, лит А

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №25 Невского района" - пр. Солидарности, д.1, корп.1, лит.А

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 46" - улица Седова, д.95, к.2

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 46" - переулок Матюшенко, д.14

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №77 Невского района" - Шлиссельбургский пр-кт д.25 корп. 1 лит.А

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №77 Невского района" - пр-кт Обуховской обороны 261 корп. 2

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 87" - Дыбенко, д.21 корпус 2

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №94 Невского района" СПб, Товарищеский пр. дом 24

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №94 Невского района" - Солидарности пр. дом 29 (отделение общей врачебной практики)

- СПБ ГБУЗ "Городская поликлиника № 100 Невского района Санкт-Петербурга" - Искровский проспект, дом 10

- ООО «МедМигСервис» - ул. Юннатов д.3 лит. А

- ООО «МедПомощь» - Скачков переулок, дом 5, литер А

- ООО «Медси Санкт-Петербург» - ул.Дыбенко, д. 8, корп. 3

- ООО «МедПомощь» - ул. Дыбенко, д. 25, корп. 1, лит. ЭА, пом. 16Н

Петроградский район:

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №30" - ул.М.Зеленина д.6

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №32" - пер.Вяземский, д.3

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №34" - ул. Зверинская, д. 15

- ГБУЗ «Городская клиническая больница № 31» - пр.Динамо, д.3, литера А

- ООО «Адель-Мед» - ул. Мичуринская, д.1А, пом.15Н

- ООО «МЕДЕФ» - ул. Петрозаводская, д.13

- ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский университет имени академика И.П. Павлова» - ул. Льва Толстого, д. 6-8, к.6

- ФГБУ «Научно-исследовательский институт имени А.А. Смородинцева» - ул. Профессора Попова, д. 15/17

- ООО «Дельфин» - Пионерская ул., д. 9/17 лит. А

- ООО «Хеликс Норд-Вест» - Наб. Реки Карповки, д. 5, лит. Л

ООО «АВА-ПЕТЕР» - ул. Малая Зеленина, д. 1/22

Петродворцовый район:

- СПб ГБУЗ "Николаевская больница" Амбулаторно-поликлиническое подразделение СПб ГБУЗ "Николаевская больница" - Петергоф, ул. Царицинская, д.1 (г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 20 б)

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 122" - взрослое поликлиническое отделение №110 СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 122": Ломоносов, ул. Красного Флота, 13; взрослое поликлиническое отделение №64 СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 122": пос. Стрельна, ул. Львовская, д.16

- СПБ ГБУЗ "Городская поликлиника №60 Пушкинского района" - г. Пушкин, Московская улица дом 15

- СПБ ГБУЗ "Городская поликлиника №60 Пушкинского района" - г. Пушкин, Школьная улица, дом 35

- СПБ ГБУЗ "Городская поликлиника №60 Пушкинского района" - Пушкинский район, пос. Шушары, Первомайская улица, дом 20

- СПБ ГБУЗ "Городская поликлиника №60 Пушкинского района" - Пушкинский район, г.Павловск, ул. Госпитальная, д.1

- ООО "ВЕДА" - Шушары, ул. Первомайская, д. 26, лит. А 65 ООО "Медицинский центр Эко-безопасность" ул. Софийская, д. 115

Приморский район:

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 111» - Ольховая ул., д.6

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 98» - Серебристый бульвар, д. 14, корп. 1, лит А

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 102» - ул. Королева, д.5

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» Поликлиническое отделение № 33 - ул. Оскаленко, д.18

- Поликлиническое отделение № 115 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» - Шаврова, д. 19, корп. 1

- Поликлиническое отделение № 121 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №114» - Камышовая, д. 50, корп.1

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» - Ланская ул.,д.12

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №114» - Школьная ул., д.116,корп.1

- ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» - ул. Аккуратова, д. 2, лит. А

- ООО "Ава-Петер" АПО Северной клиники - ул. Ильюшина, 4/1

- ООО "Лахта Клиника" Приморский ООО "Лахта Клиник" Пункт вакцинации - ул. Савушкина, д. 73/50

- ООО "Медилюкс-ТМ" Гаккелевская ул., д. 21 А 13 Центр защиты здоровья «Благомед» - Богатырский пр., д.59, корп.3, лит.А

- ООО «Новая клиника» АБИА» - пр. Королева, д.48, к.7

- ООО «МедПомощь» - пр. Королева, д. 48, корп. 5, лит. А

- ООО "Современная медицина" - ул. Савушкина, д. 138, лит. А

- ООО "Клиника ОсНова" - Серебристый бульвар, дом 20, лит А

- АНО «Медицинский центр «XXI век» - ул.Шаврова, д.26 19

Фрунзенский район:

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 19» - Пражская ул., д.11

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 44» - Будапештская ул., д.20

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 56» - Пражская ул., д. 40, лит.А.

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 78» 192239, Санкт-Петербург, Будапешткая ул., д.63, к.2

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 109» - Олеко Дундича ул., д.8, к.2

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 109» - Моравский пер, д.5

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 109» - Купчинская, д.5, к.1

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 19» - Стрельбищенская ул., д. 18

- ООО «АВА-ПЕТЕР» - пр. Славы, д. 52, корп. 1

- ЧУЗ Клиническая больница «РЖД-Медицина» - ул. Боровая, дом 55, лит.А

Центральный район:

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №37" - ул. Правды, д. 18

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №38" - ул. Кавалергардская, д. 26, лит. А

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №38" - ул. Кавалергардская, д. 26, лит. А

- СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина" - Миргородская ул., д. 3

- ГБУЗ «Городская клиническая больница № 31» - Смольный проезд, д.1, литера Б

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №39" - Малая Конюшенная ул., д. 2

- ООО "АВА-ПЕТЕР" - Литейный проспект д. 55а, к. лит А

- ООО «Евромед Клиник» - Суворовский пр.,д.60, литера А

- ООО "Международный медицинский центр "СОГАЗ" - Чебоксарский пер. д. 1/6, лит. А

- ООО "Ава-Петер" ПО "Парадный квартал", ул. Парадная,7

- ООО «Медси Санкт-Петербург» - ул.Марата, д.6, лит.А

- ООО «ИНВИТРО СПб» - Лиговский пр., д.109, лит.А, пом.1Н

- ООО «МедПроф» - Лиговский пр., д.78, корп. 2, лит. А

- ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области» - ул. Малая морская, д. 10

- ООО «Единый Медицинский Центр» - ул.Красного Текстильщика, д.10- 12, лит В