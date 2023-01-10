В СПбГУПТД открылась выставка «Хроники Блокады Ленинграда». Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

В преддверии 80-й годовщины со дня прорыва блокады Ленинграда в Университете промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) открылась одноименная выставка. Экспозиция под названием «Хроники Блокады Ленинграда» стала частью выставочной программы Международного медиапроекта «Летопись Победы: из семейного архива», запущенного университетом в 2018 году.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Именно тогда Городским студенческим пресс-центром Санкт-Петербурга, основанным СПбГУПТД, были запущены медиапроекты о Великой Отечественной войне. Впоследствии работа переросла в большой международный проект «Летопись Победы: из семейного архива». Сегодня мероприятия в рамках проекта проходят при финансовой поддержке Минобрнауки России и Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь».

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

«Летопись победы» — это серия передвижных выставок с материалами из семейных архивов времен Великой Отечественной войны. Студентами и организаторами проекта было собрано большое количество архивных фотографий, иллюстраций, видео- и текстовых материалов по воспоминаниям ветеранов и их родных о событиях военных лет. В процессе работы к проекту присоединились молодые журналисты, блогеры, издатели, дизайнеры, графики и художники со всей России и из других стран.

Ознакомиться с работами можно до 30 января в главном корпусе вуза на Большой Морской улице, дом 18.