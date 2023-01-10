Сдали друзья: Взбешенный муж жестоко зарезал финалистку конкурса Miss MAXIM, посмотрев видео ее поцелуя с другим

Стало известно, за что муж-уголовник зарезал красавицу-модель в Петебурге. Фото: СОЦСЕТИ

Красота – страшная вещь. И зачастую для ее обладательниц она становится настоящим проклятьем. Это испытала на себе 31-летняя модель из Перми Ольга Черкасова. Финалистка конкурсов Miss MAXIM, «Мисс Россиянка 2019», светская львица. Казалось, эти титулы сулили красавице большую карьеру. На первый взгляд, у Ольги было хорошо и в личной жизни – она три года была замужем за 31-летним бригадиром Станиславом (имя изменено – прим. ред.). Но только со временем модель узнала, что супруг был бывшим сидельцем. Так семейная идиллия обернулась жестоким убийством.

ВОРОВАЛ ДАЖЕ У МАТЕРИ

Друзья Ольги до сих пор не понимают, что именно она нашла в Станиславе. Они познакомились, когда мужчина сидел в колонии за кражу. Он очаровал ее в переписке, умолчав, что отбывает срок. И после выхода на свободу пригласил ее на свидания. Стас устроился на работу бригадиром, но денег на красавицу не хватало. Тогда он вновь ударился во все тяжкие.

Ольга зарабатывала на жизнь фотосессиями и конкурсами красоты. Кроме этого она подрабатывала косметологом. Фото: СОЦСЕТИ

- Стас воровал еще во время старшей школы, - признался «КП» отец мужчины Леонид. - У него такая рука, что схватит любые деньги или вещи, если они ему нужны. Его мать работала кондуктором в автобусе, так он подкараулил ее в конце смены и украл сумку с деньгами. Позже украл перчатку с бриллиантами у бабушки. А когда работал консультантом в салоне сотовой связи, тащил оттуда телефоны. Если родственники его прощали, то на работе избивали и выгоняли.

По словам отца, сын изо всех сил старался заработать деньги любым способом, чтобы соответствовать ожиданиям своей красавицы.

Станислав очаровал Ольгу своими ухаживаниями. Первое время жена закрывала глаза на криминальное прошлое супруга. Фото: СОЦСЕТИ

- Он занялся бизнесом по ремонту квартир. Был бригадиром. Но в последние месяцы получал претензии от недовольные клиентов. Якобы брал деньги и не выполнял заказы. Да и недовольство Ольги копилось. Она все больше узнавала об его криминальном прошлом. А потом ее мать, брат и другая родня начали жаловаться на Стаса: «Он занял у нас деньги и не отдает. Оля, поговори с ним, вразуми», - вспоминает отец мужчины.

«ЦЕЛОВАЛАСЬ С НЕЗНАКОМЦЕМ»

В последнее время Ольга уже не стеснялась говорить подругам, что муж ей надоел своими выходками.

- Дело не только в том, что он занимал деньги. Стас вечно делал ей замечания, – объяснила «КП» близкая подруга убитой женщины. – То она слишком откровенно одевается, то долго гуляет, то она как будто бы потолстела, то не помыла посуду. Оля была чистым ангелом и не заслуживала такого обращения. Может, Стас завидовал ей. Ее фото были в модных журналах, а он – никто.

Подруги Ольги признают, что мужчины засматривались на нее. Но они уверены, что мужу она не изменяла. Фото: СОЦСЕТИ

Наконец, 25 декабря Ольга внезапно улетела в Петербург к подруге. Все гадали, почему она не справляет Новый год с мужем в Перми. В это время Станислав приехал в Москву к отцу и стал жаловаться на жену – якобы она ему изменила.

- Стас был весь на нервах. Показал мне видео, которое сняли его знакомые в пермском баре. Там у него много приятелей, с которым он вел бизнес, они часто ему докладывали, если видели там его жену. Так вот, на этом видео Ольга сидит за барной стойкой, обнимается и целуется с незнакомым мужиком. Это взбесило сына, они поругались. Ольга уехала в Петербург к подруге, а сын ко мне – заливать горе. Но потом, похоже, его переклинило. Ночью 30 декабря он исчез, ничего не сказав. А ранним утром 31-го уже написал, что он на Казанском вокзале и уезжает в Петербург, - рассказал Леонид.

Пара была в браке три года. Фото: СОЦСЕТИ

«ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ЗАЯВЛЕНИЯ В ПОЛИЦИЮ»

Первый раз Станислав и Ольга встретились в Северной столице днем 30 декабря в кафе на улице Дыбенко. Муж в гневе накинулся на модель и попытался задушить.

- Супружескую пару доставили в отдел полиции, но женщина отказалась писать заявление. Сказала, что их конфликт исчерпан, мужчину простили, - сообщили в полиции.

Станислав в гневе выследил жену и требовал объяснений за измену. Но оправдания Ольги его не удовлетворили, и он ее убил. Фото: СОЦСЕТИ

Но уже на следующие сутки Станислав караулил Ольгу в парадной с ножом. Когда жена вышла, он набросился на нее и нанес 20 ударов в шею, грудь, живот и сердце. За пару часов, пока он был на свободе, убийца успел написать исповедь.

- Я полюбил ее и верил в семью. Я спотыкался, ошибался. Но мой человек не смог изменить свою натуру. Развлекалась с кем-то в баре. Завралась и сбежала в Питер. Я нашел ее в отеле уже с другим мужчиной. Для меня предатель в семье – это живой труп, ждущий своего момента ответственности, - написал Станислав.

От полученных травм Ольга скончалась в больнице под Новый год. На Станислава возбудили уголовное дело по статье за убийство и арестовали. Ему грозит от 6 до 15 лет колонии. Отец обвиняемого хочет дать показания против сына и выяснить у него, куда он дел награбленные ценности родственников.

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