«Даже знать не хочу»: Отчим Артура Смольянинова отрекся от пасынка после его слов о готовности сражаться за Украину

Смольянинов бежал из России Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Высказывания актера Артура Смольянинова о том, что он не будет жалеть, если от России останется радиоактивный пепел, вызвали немало критики. Артиста, звезду фильма «9 рота» осудили поклонники и коллеги по цеху, но вступилась мать. В разговоре с «КП» она заявила, что сын вынес для себя урок после скандального интервью.

Однако не все близкие восприняли слова Смольянинова также легко. После его скандального выступления семья разделилась на два лагеря. Отчим актера, который воспитывал Смольянинова как сына, теперь отрекается от пасынка.

- Нет у меня никого мнения о нем, я с его матерью больше не живу, мы с ней развелись, и я о нем ничего не знаю, - вздохнул в разговоре с «КП» Артур Николаев. - Я не хочу на эту тему разговаривать, особенно относительно Артура Сергеевича. Я ничего об этом знать даже не хочу.

Охлобыстин заявил, что не испытывает неприязни к своему крестнику Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но крестный Смольянинова - артист Иван Охлобыстин, по которому Артур тоже прошелся в интервью, в свою очередь заявил, что его крестник раньше был «классным мальчишкой». И неприязни к нему у него нет даже после его слов.

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