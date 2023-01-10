Тайна, которую Эдуард Успенский скрывал 40 лет: Чебурашка - это девочка!

Эдуард Успенский показал свою Чебурашку в 1966 году. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Невероятно, но факт: семейная комедия «Чебурашка» от режиссера Дмитрия Дьяченко стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката. За 10 дней 2023 года добрую историю про ушастого персонажа посмотрели на 3 082 245 827 рублей. А теперь ближе к делу. Задумывались ли вы, какого пола известная нам с детства игрушка? Невероятно, но вот вам второй факт: девочка! Сенсационное заявление в разговоре со мной сделал сам «папа» ушастого персонажа Эдуард Успенский, когда в 2006 году приезжал в Нижний Новгород. Именно там собирались ставить памятник мультперсонажу, так как город на месте слияния Оки и Волги с благословения самого Успенского считался родиной слова «чебурашка» (в словаре Даля означает «ванька-встанька, куколка, которая, как ни кинь ее, сама встает на ноги»). Филологи не возражали: слово «чебурахнуться» (то есть «упасть») действительно чаще всего употребляли в своей речи жители Нижегородской области.

Воспоминания о том визите Успенского в Нижний у меня свежи до сих пор. Уж слишком унылой и какой-то беспомощной была та презентация памятника: ни эскизов, ни проекта. Лишь воображаемое место в парке для будущей скульптуры. Ощущение неловкости испытывали и мы, местные журналисты, которых позвали на встречу с писателем, и сам писатель. Чувствуя особую неловкость за происходящее, Успенский пытался сгладить острые углы добрыми историями из жизни. Одна из них оказалась настоящим откровением и, кажется, окончательно заставила повзрослеть всех, кто не успел сделать это к тому времени.

- Эдуард Николаевич, вы сказали, что «срисовали» Чебурашку с девочки. Получается, Чебурашка не бесполое существо, не мальчик, в конце концов… - пытала я тогда Успенского сразу после пресс-конференции.

- Можно и так сказать, - расплылся в улыбке Успенский. - Однажды я пришел в гости к другу в Москве, у которого была дочка, лет трех. И тут она выбегает в обновке – коричневой шубке, явно ей великоватой. Делает шаг, запинается, падает, и папа ее тут же подхватывает: «Ну вот, чебурахнулась!». Слово так запало мне в душу, что когда появился мой ушастый герой, я тут же вспомнил ту девочку и дал ему имя - Чебурашка.

С той встречи в Нижнем Новгороде прошло уже 17 лет. Кроме мультфильма появился и фильм про Чебурашку. А вот памятник любимому мультперсонажу в Нижнем Новгороде так и не установили. Как объяснило руководства города, «не договорились с обладателями авторских прав».

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