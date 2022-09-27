Пьяный борец с грызунами забросал коктейлями Молотова редакцию газеты «Красная звезда» в Ленобласти

В Приозерске задержали мужчину, пытавшегося спалить местную газету. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пьяный работник санитарной службы решил сжечь редакцию одной из районных газет Приозерска, небольшого городка в Ленинградской области. Около полуночи 27 сентября мужчина пришел к зданию редакции с двумя бутылками с «коктейлем Молотова» и начал швырять их в стену.

- Обе бутылки злоумышленник не добросил. Одна из них, разбившись, подожгла траву, - сообщил источник «КП-Петербург».

Огонь заметил сторож, охранявший здание. Он вызвал на место пожарных и полицию.

Пламя быстро потушили, а спустя несколько часов в тот же день горе-поджигатель был найден и задержан. Поджигателем оказался 42-летний специалист по травле грызунов, находившийся в Приозерске в служебной командировке.

Накануне ЧП, после тяжелого трудового дня, мужчина решил немного выпить с приятелем, но не рассчитал с дозировкой. Алкоголь ударил в голову, разговор зашел о политике и общемировой обстановке. Тогда борец с крысами решил спалить редакцию газеты, которая называлась также, как и известное издание - «Красная звезда».

Протрезвел поджигатель уже в отделе полиции. На допросе он во всем раскаялся и пообещал больше так не делать. Сколько именно он не будет поджигать редакции, определит суд. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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