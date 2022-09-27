Женщину спасли с немецкого корабля в Финском заливе

В Финском заливе спасатели эвакуирвали женщину с иностранного судна. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спасательная операция развернулась в Финском заливе вечером 27 сентября. На пульт дежурного Главного управления МЧС России по Ленинградской области поступил сигнал, что в акватории залива на судне, шедшем под флагом Германии, женщина - член экипажа получила травму руки и ей нужна срочная медпомощь.

- Для эвакуации пострадавшей на судно направились врач и спасатели подразделение «Красная горка» Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, - сообщает пресс-служба регионального управления экстренного ведомства.

Пациентку доставили на берег и передали врачам. Фото: ГУ МЧС по ЛО.

В это же время дежурный сотрудник МЧС договаривался по телефону с пограничной службой ФСБ о возможности госпитализации иностранки в российскую больницу. Добро было получено и женщину доставили на берег. А потом перевезли во Всероссийский центр экстренной медицины МЧС имени Никифорова, расположенный в Петербурге.

Сейчас пациентке оказана необходимая помощь, угрозы для ее жизни нет.

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