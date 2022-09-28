Спортивный комплекс СПбГУП: Новейшие тренажеры, дизайнерский ремонт и мастера спорта в роли инструкторов

До реконструкции зал посещало около 120 человек в день. Теперь ожидают, что желающих станет намного больше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спортивно-оздоровительный комплекс (СОК), превышающий по уровню комфорта фитнес-залы лучших пятизвездочных отелей планеты, открылся в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов. Масштабная реконструкция, которая прошла в СОК второй раз за четверть века, длилась три месяца. Что осталось прежним - имя Почетного доктора и профессора СПбГУП, знаменитого спортсмена и героя Великой Отечественной войны Михаила Боброва, которое с гордостью носит элитный объект. И еще заботливое отношение университета к студентам.

Бобров зажег глаза студентов

Михаил Михайлович возглавил кафедру физического воспитания университета в 1994 году.

- До прихода Боброва кафедра работала в вялом режиме, спортивный зал пребывал в запустении, - отметил ректор СПбГУП, академик Александр Запесоцкий. - Но стоило Михаилу Михайловичу появиться в стенах вуза, как кафедра наполнилась мастерами спорта и чемпионами, а молодежь принялась заниматься физкультурой с горящими глазами.

К концу 1990-х спортивный комплекс впервые пережил масштабный ремонт. В те годы в вузе заметили, что здоровье первокурсников ухудшается. Дошло до того, что чуть ли не 95 процентов ребят поступали в университет, имея серьезные заболевания. Параллельно в стране усугублялись проблемы наркомании и алкоголизма. В общем, приобщить молодежь к спорту нужно было немедленно. Причем не словом, а делом.

- С Михаилом Бобровым мы познакомились в 1966 году: я играл за «Зенит», а он преподавал и помогал освоить мне азы журналистики, - рассказал спортивный комментатор Геннадий Орлов. - Примером для студентов СПбГУП стал не только он: я повидал в этом намоленном спортивном месте многих звезд мирового уровня. Вуз стал вдохновлять и направлять ребят вперед, к победе, и продолжает делать это сегодня.

В числе педагогов, приглашенных в вуз Бобровым, была и Любовь Егорова - шестикратная олимпийская чемпионка, Герой России, ныне депутат петербургского парламента.

- Знак Почетного гражданина Петербурга мы с Михаилом Михайловичем получали вместе в 1994 году, - поделилась Егорова. - Это человек-легенда, и я благодарна, что он указал мне новый путь - показал, что есть жизнь после большого спорта.

Ленту на входе в зону здоровья разрезали (слева направо) Андрей Галушко, Сергей Новожилов, Геннадий Орлов, Ирина Жеглова, Анастасия Малютина и Любовь Егорова. Руководил церемонией ректор Александр Запесоцкий. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Метростроевцам на зависть

Теперь СОК имени Боброва - многофункциональное пространство мирового класса, где можно не только эффективно потренироваться в одиночку и с инструктором, но и провести спортивный праздник (для этого оборудовали небольшую сцену).

- Метростроевцы нас похвалили бы - пришлось перестраивать капитальные перегородки, которые держат на себе пять этажей, - подчеркнул Александр Запесоцкий.

Обновление коснулось 530-метрового тренажерного зала с входной группой. Здесь заменили все инженерные коммуникации, оборудовали сложные потолки и разноуровневое освещение, поставили новые окна, современные турникеты и дизайнерскую мебель.

- Применили лучшие отделочные материалы, которые есть в мире. Только на полу «лежит» 10 миллионов рублей - дорогущую керамическую плитку и особое каучуковое покрытие везли из Италии, - добавили в вузе. - Кстати, во входной зоне пол теплый.

Закупили и высококлассное световое, звуковое оборудование. Старались не зря: уже сам интерьер в лимонных тонах и со «спортивным» декором ошеломляет и заряжает энергией.

- А ведь проблем была масса. Финансовых, технических, бумажных, - признался автор проекта, архитектор Андрей Галушко. - Я, если честно, не верил, что задумка воплотится, но благодаря волевому решению руководства вуза все получилось.

Открытие СОК студенты отпраздновали показательными выступлениями. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Физкультурный ажиотаж

Супертренажеров в СОК более 80: вело, беговые дорожки, силовые - все новое. Примерная стоимость оснащения около 20 миллионов рублей.

- Все профессиональное, лучших фирм - от тренажеров до гантелей, - отметила заведующая кафедрой, мастер спорта Инна Соколова. - До ремонта зал ежедневно под присмотром опытных инструкторов посещало около 120 студентов и педагогов, и это не считая бесплатных спортивных секций - в этом году на них записалось уже 600 студентов. А теперь страшно подумать, какой будет ажиотаж!

Стоило перерезать символическую ленточку на входе в СОК, как ребята бросились к тренажерам, чтобы их опробовать.

- Надо обязательно взять абонемент, - решительно заявила одна из студенток. - Я и до ремонта зал посещала, а уж теперь тем более буду.

- Да, я бы тоже в таком зале позанималась! - отметила почетный гость вуза, генеральный директор и главный редактор «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Ирина Жеглова. - Прихожу в СПбГУП - и каждый раз настроение улучшается. Вам, ребята, чрезвычайно повезло учиться там, где заботятся не только о вашем профессиональном будущем, но и о здоровье.

Открытие обновленного СОК студенты отпраздновали показательными выступлениями - гимнастическими номерами, зажигательным чирлидингом и спортивными танцами.

- Мы ждали этого с нетерпением, - призналась спорторг юридического факультета, студентка четвертого курса Анастасия Малютина. - Такой СОК в стенах университета - возможность развиваться и заниматься любимым делом. Уверена, новая яркая обстановка зала и современные многофункциональные тренажеры вовлекут в спортивную жизнь еще больше ребят.

В здоровом пространстве уместили более 80 новых профессиональных тренажёров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОНКРЕТНО

Спорт в СПбГУП - это:

- 16 бесплатных секций по 8 видам спорта

- 15 дней здоровья в году

- ежегодная студенческая спартакиада

- наставники по физкультуре - доктора и кандидаты наук, мастера спорта международного класса

- сильнейшая в Петербурге вузовская команда по спортивной аэробике.

ДОСЛОВНО

«Надеюсь, благодаря обновленному спортивному комплексу студенты начнут еще бережнее относиться к своему здоровью. Я горжусь, что мы провели реконструкцию по самым высоким стандартам и теперь зал прослужит еще много лет. Помогать молодежи заботиться о здоровье - это наш нравственный долг. И на этом мы не остановимся: на очереди реконструкция большого спортивного зала площадью более 600 квадратных метров».

(Александр Запесоцкий, ректор СПбГУП, академик.)