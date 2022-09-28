Важные нюансы: О чем нужно знать перед заменой или ремонтом полотенцесушителя

- Чтобы избежать протечек и аварий, вызывайте профессионалов! Фото: Виктория ДУДИНА

Полотенцесушитель - обязательный атрибут современной ванной комнаты. Он используется не только для обогрева помещения, но и чтобы сделать пространство красивым и функциональным. Вместе со специалистами мультисервисной компании ДОМСПБ разбираемся, как правильно подобрать и установить полотенцесушитель, чтобы он работал максимально безопасно и эффективно.

КАКИЕ БЫВАЮТ И ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ?

Полотенцесушители различаются по типу теплоносителя - бывают водяные и электрические. Первые подсоединяются к центральной системе горячего водоснабжения и греются за счет циркуляции горячей воды. Вторые нагреваются электричеством. Есть комбинированные варианты, которые работают от системы водоснабжения и от сети, - они позволяют в нужное время переводить аппарат на более выгодный режим. Считается, что самая высокая теплоотдача у водяных приборов. Только вот если отключат горячую воду, в ванной станет холодно.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ СУШИЛКУ?

Есть несколько важных критериев, которые нужно учитывать: давление в водопроводе, максимальная температура циркулирующей воды, тип инженерных коммуникаций, диаметр и тип резьбы труб. Нужно также учесть расположение подвода труб. За этой информацией лучше обратиться к профессионалам. При выборе сушилки важна и площадь ванной комнаты.

Все эти данные понадобятся для расчета мощности полотенцесушителя. Специалисты мультисервисной компании ДОМСПБ готовы проконсультировать заказчиков по техническим моментам и тому, из какого материала выбрать полотенцесушитель, какую форму и способ подключения предпочесть.

КТО ДОЛЖЕН МЕНЯТЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ В КВАРТИРЕ?

Если сушилка не имеет отключающих устройств и представляет собой часть стояка системы отопления либо горячего водоснабжения, а ее демонтаж без нарушения циркуляции теплоносителя невозможен, то заменой или ремонтом занимается управляющая компания.

Монтаж и ремонт водяных и электрических полотенцесушителей могут провести специалисты мультисервисной компании ДОМСПБ - для этого достаточно оставить заявку на сайте компании или вызвать сантехника по телефону. Самостоятельно менять сушилку не стоит - в случае прорыва трубы ответственность за аварию ляжет на собственника квартиры.

КАК ПРАВИЛЬНО ПЕРЕНЕСТИ ОБОРУДОВАНИЕ?

Для этого лучше обратиться к профессионалам. С электрическим оборудованием проще - его перенос не требует разрешений на проведение работ, важно лишь соблюдать правила безопасности и нормы установки. Для переноса водяных устройств, подключенных к централизованным системам, необходимо получить разрешение в управляющей компании.

ПОЧЕМУ ПРОТЕКАЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ?

Причиной протечки может стать некачественная герметизация или ее износ в местах соединения полотенцесушителя с трубопроводом. К аварии может привести техническое повреждение змеевика или мест соединения с трубами, которое часто случается во время ремонта или иных работ в ванной комнате, - например, при замене двери или подключении стиральной машины. Еще одна причина - характеристики прибора не совпадают с требованиями системы, то есть оборудование выбрано неправильно.

Чтобы избежать подобных ситуаций, обращайтесь для ремонта или замены полотенцесушителя только к профессионалам. Например, мультисервисная компания ДОМСПБ заключает договор на выполнение работ, а значит, несет ответственность за результат.

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