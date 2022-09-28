В Петербурге состоится крупнейший форум закупочной отрасли России. Фото предоставлено организаторами.

VI Санкт-Петербургский международный форум контрактных отношений - одно из крупнейших и значимых событий закупочной отрасли России. Мероприятие пройдет 6-7 октября на площадке отеля «Аэропортсити Плаза», а участвовать в нем будут не только российские, но и зарубежные эксперты из Армении, Китая, Бразилии, Индии, Африки и других стран.

Модератором ключевого пленарного заседания выступит вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников. Спикеры дадут оценку эффективности контрактной системы в новых экономических условиях, проанализируют основные показатели системы закупок в России с учетом международного опыта, предложат векторы дальнейшего развития.

Также участникам будут представлены практические подходы ФАС России к развитию контрактной системы в условиях внешнего санкционного давления. В заседании примут участие заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров, руководитель ФАС России Максим Шаскольский, заместитель руководителя Федерального Казначейства Анна Катамадзе, заместитель Министра финансов Республики Армения Аваг Аванесян, руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков и другие уважаемые эксперты.

На втором пленарном заседании международные эксперты более подробно рассмотрят вопрос насколько возможен переход к единой системе закупок стран БРИКС, ЕАЭС, проанализируют цифровые рынки и представят свои идеи по усовершенствованию законодательства в сфере закупок.