Депутатам посоветовали запастись шапочками из фольги

Эксперты еще раз подчеркивают, что никакой опасности вышки сотовой связи представлять не могут. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Людей нужно не только защищать от электромагнитного излучения, но и просвещать. Так отреагировали эксперты на новую инициативу петербургских депутатов. Парламентарии попросили премьер-министра Михаила Мишустина оградить граждан от пагубного воздействия вышек сотовой связи. По словам депутатов, обращение направили из-за многочисленных жалоб петербуржцев. Якобы те выступают против установки вышек у жилых домов, школ, поликлиник и больниц. Парламентарии решили, что стоит соблюдать 50-метровую дистанцию, а за силой излучения будут следить специалисты Роспотребнадзора и местные власти.

Сейчас Роспотребнадзор проверяет вышки сразу после установки. Но петербуржцы, которые обращались к депутатам, считают, что операторы сотовой связи увеличивают мощность излучения вскоре после проверки, а это якобы опасно для здоровья жителей. Впрочем, по словам экспертов, горожане ошибаются.

- Рекомендую депутатскому сектору каждое утро изготавливать шапочку из фольги, лучше двухслойную, - пошутил специалист по мобильным устройствам Александр Побыванец. - На самом деле никакой опасности вышки сотовой связи представлять не могут. Они изначально сертифицированы под работу в определенных частотах по установленным стандартам.

- Наши нормативы в сфере размещения объектов связи в 100 раз жестче аналогичных требований стран Европы и Северной Америки, - сообщили в компании Tele2. - Размещение и эксплуатация базовых станций идут в строгом соответствии с санитарными нормами, которые исключают опасное воздействие на организм человека.

Если пересматривать законодательство, то и по отношению к микроволновкам с роутерами. А если серьезно, ужесточение может спровоцировать проблемы - лишние финансовые затраты, технические сложности и новую волну ненужной паники. И все это в экономически непростых условиях.

Сложности у операторов, отмечает Побыванец, уже возникают, потому что телекоммуникационные компании покинули Россию. Появились проблемы с закупкой оборудования, обновлением станций. Но пока одним нужен скоростной Интернет для работы и учебы, другие портят вышки, боясь пресловутого излучения.

До конца 2022 года в России действуют ограничения на проверки. Но жалобы людей на вышки сотовой связи без внимания не останутся: внеплановые проверки на основании жалоб проводятся по согласованию с прокуратурой при угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан.

- Территориальный орган Роспотребнадзора вправе пригласить гражданина, обратившегося с жалобой, на прием и опросить, - объяснил юрист Артем Бардашевич. - Не инициируя внеплановую проверку, он может объявить владельцу вышки предостережение и предложить принять меры.

Но и без всяких жалоб сотовые операторы при проведении работ получают от Роспотребнадзора разрешения на частоты и проходят экспертизу на соответствие санитарно-защитным нормам. После запуска оборудования его также проверяют специалисты.

КОМПЕТЕНТНО

Лев АВЕРБАХ, главврач частной скорой помощи:

- Если соблюдаются нормы СанПиНа, никакой опасности вышки сотовой связи не представляют. Много лет назад считалось, что телефон к уху лучше не прикладывать во время гудков. Это из той же серии. Ни то, ни другое ничем не доказано. Конечно, если кто-то хочет носить шапочку из фольги, пусть носит, но это совершенно необязательно. Так что хотите ставить вышки около соцобъектов или жилых зданий - ради бога.