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Общество28 сентября 2022 13:44

Депутатам посоветовали запастись шапочками из фольги

Парламентарии просят защиты от вышек сотовой связи, но эксперты настаивают: никакого вреда нет
Анастасия СИРОТЕНКО
Эксперты еще раз подчеркивают, что никакой опасности вышки сотовой связи представлять не могут.

Эксперты еще раз подчеркивают, что никакой опасности вышки сотовой связи представлять не могут.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Людей нужно не только защищать от электромагнитного излучения, но и просвещать. Так отреагировали эксперты на новую инициативу петербургских депутатов. Парламентарии попросили премьер-министра Михаила Мишустина оградить граждан от пагубного воздействия вышек сотовой связи. По словам депутатов, обращение направили из-за многочисленных жалоб петербуржцев. Якобы те выступают против установки вышек у жилых домов, школ, поликлиник и больниц. Парламентарии решили, что стоит соблюдать 50-метровую дистанцию, а за силой излучения будут следить специалисты Роспотребнадзора и местные власти.

Сейчас Роспотребнадзор проверяет вышки сразу после установки. Но петербуржцы, которые обращались к депутатам, считают, что операторы сотовой связи увеличивают мощность излучения вскоре после проверки, а это якобы опасно для здоровья жителей. Впрочем, по словам экспертов, горожане ошибаются.

- Рекомендую депутатскому сектору каждое утро изготавливать шапочку из фольги, лучше двухслойную, - пошутил специалист по мобильным устройствам Александр Побыванец. - На самом деле никакой опасности вышки сотовой связи представлять не могут. Они изначально сертифицированы под работу в определенных частотах по установленным стандартам.

- Наши нормативы в сфере размещения объектов связи в 100 раз жестче аналогичных требований стран Европы и Северной Америки, - сообщили в компании Tele2. - Размещение и эксплуатация базовых станций идут в строгом соответствии с санитарными нормами, которые исключают опасное воздействие на организм человека.

Если пересматривать законодательство, то и по отношению к микроволновкам с роутерами. А если серьезно, ужесточение может спровоцировать проблемы - лишние финансовые затраты, технические сложности и новую волну ненужной паники. И все это в экономически непростых условиях.

Сложности у операторов, отмечает Побыванец, уже возникают, потому что телекоммуникационные компании покинули Россию. Появились проблемы с закупкой оборудования, обновлением станций. Но пока одним нужен скоростной Интернет для работы и учебы, другие портят вышки, боясь пресловутого излучения.

До конца 2022 года в России действуют ограничения на проверки. Но жалобы людей на вышки сотовой связи без внимания не останутся: внеплановые проверки на основании жалоб проводятся по согласованию с прокуратурой при угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан.

- Территориальный орган Роспотребнадзора вправе пригласить гражданина, обратившегося с жалобой, на прием и опросить, - объяснил юрист Артем Бардашевич. - Не инициируя внеплановую проверку, он может объявить владельцу вышки предостережение и предложить принять меры.

Но и без всяких жалоб сотовые операторы при проведении работ получают от Роспотребнадзора разрешения на частоты и проходят экспертизу на соответствие санитарно-защитным нормам. После запуска оборудования его также проверяют специалисты.

КОМПЕТЕНТНО

Лев АВЕРБАХ, главврач частной скорой помощи:

- Если соблюдаются нормы СанПиНа, никакой опасности вышки сотовой связи не представляют. Много лет назад считалось, что телефон к уху лучше не прикладывать во время гудков. Это из той же серии. Ни то, ни другое ничем не доказано. Конечно, если кто-то хочет носить шапочку из фольги, пусть носит, но это совершенно необязательно. Так что хотите ставить вышки около соцобъектов или жилых зданий - ради бога.

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