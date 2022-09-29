Уголовное дело о массовом убийстве мирных жителей в Ленинграде во время Великой Отечественной войны возбудили в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту массового убийства в Пушкинском районе мирных граждан во время Великой Отечественной войны Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту массового убийства в Пушкинском районе мирных граждан во время Великой Отечественной войны. Об этом 29 сентября 2022 года рассказали в следственном комитете города. Следователи получили копии архивных документов, изданные немецкими оккупантами в городе Павловске Пушкинского района во время войны, в которых говорится о расстрелах людей.

- В документах фашисты фиксировали проводимые расстрелы гражданского населения. Все документы отпечатаны на машинке и имеют подписи исполнителей, - рассказали в комитете.

Сведения раскрывают ужасы зимы 1942 года. С 4 по 22 февраля в Павловске, который в то время носил имя Слуцк, были расстреляны не менее 16 мирных жителей.

На данный момент продолжается расследования преступлений военных лет. Напомним, что ранее СК подал в суд иск с требованием признать блокаду Ленинграда геноцидом советских людей.

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