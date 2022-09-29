Самый юный 11-летний сисадмин России ищет работу

Компьютерами мальчик увлекается с трехлетнего возраста. Фото: пресс-служба Смольного

Артуру Афанасьеву всего 11 лет. Но он уже разбирается в компьютерах лучше взрослых. Написать самому программу для компьютера в 7 лет или поступить в «Академию цифровых технологий» в 8 лет - все это ему по плечу. Не осталось равнодушным перед юным гением и жюри Реестра рекордов России. Благодаря виртуозному владению компьютером, мальчик недавно заслужил звание самого юного сисадмина страны. И теперь Артур признался, что был бы не прочь и выйти на работу в свои 11 лет!

- Работу мне пока не предлагали из-за возраста, но если предложат какую-нибудь стажировку или практику в большой организации, то я с удовольствием пойду! - признался «КП-Петербург» школьник.

Артуру неинтересны дворовые игры и другие мальчишеские хобби, его страсть – компьютеры. С ними он проводит все свое свободное время после уроков в обычной школе и во время занятий в Академии цифровых технологий. Там он начал изучать сложный язык программирования Python, на котором работают матерые специалисты по созданию сайтов и приложений.

Артур мастерски умеет собирать компьютерные сети и учится языку программирования Python. Фото: пресс-служба Смольного

Мама Артура Олеся не сомневается, что сын пошел в талантливых предков. Дедушка мальчика, Алексей Колташов – член Российской Академии Юридических наук и Заслуженный юрист, написавший сотни научных работ. Еще чуть-чуть и внук дорастет до деда – предъявит миру полезное изобретение. Мальчик мечтает разработать новую операционную систему или абсолютно новую деталь компьютера.

- Сначала хочу усовершенствовать процессор, самый важный элемент компьютера, или материнскую плату. А когда полностью в них разберусь, сделаю что-то новое. Такая мечта у меня есть. Это поможет компьютерам хорошо совмещаться с другими платформами, быстро работать и поднять уровень кибербезопасности, - делится Артур с «КП».