«Старикам там комфортно»: Сын Бари Алибасова рассказал про приют, куда пригласил Лидию Федосееву-Шукшину провести старость

Сейчас Лидия Николаевна живет в Москве с дочерью Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вокруг актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной разразился очередной семейный скандал. В январе 2022 года младшая дочь отправила звезду "Калины красной" в дом престарелых. Якобы после развода с Бари Алибасовым у нее начались проблемы со здоровьем и ухаживать стало не так просто. Народная слава артистки до сих пор не утихает, поэтому обеспокоенная общественность тут же потребовала от родных вернуть Лидию Николаевну домой. Так дочь и поступила.

Однако, на днях с неожиданным предложением выступил Бари Алибасов-младший. Сын бывшего мужа актрисы заявил, что готов предоставить ей VIP-место в своем доме престарелых, который открылся пару месяцев назад в Калининграде. В Интернете никаких данных об этом заведении нам найти не удалось. Никакой рекламы собственного бизнеса не было и в соцсетях Алибасовых. "КП-Петербург" решила обратиться к ним напрямую, чтобы узнать, в каких условиях предлагается жить Федосеевой-Шукшиной.

- В прошлом году я купил первый этаж офицерских казарм с небольшим участком рядом. Изначально там проходил реабилитацию мой папа, потом жила мама. Учитывая, что появилась семейная необходимость иметь место, в котором старики смогут себя хорошо чувствовать, я сделал это внутренней семейной гостиницей. На данный момент появилась возможность пригласить еще кого-то в наш маленький уютный домик, - рассказал "КП-Петербург" Бари Алибасов-младший.

Вокруг актрисы вновь разразился скандал Фото: Евгения ГУСЕВА

Делать бизнес из своего дома семья пока не готова, но с удовольствием приглашает туда стариков своих знакомых. Сейчас, по словам Алибасова, там живет лишь его мама и еще одна пожилая женщина. Присоединиться к ним он и пригласил Федосееву-Шукшину.

- Учитывая, что Лидию Николаевну хотели куда-то сплавить и выгнать из дома, мы с радостью приняли бы у себя, - уверяет Бари Алибасов-младший.

Однако, сама артистка такому предложению не обрадовалась и быстро от него отказалась.

- Лидия Николаевна женщина гордая, значит, помощь ей не нужна. Моя задача была не протащить ее к нам, а обозначить, что такая возможность есть. Я сейчас знаю о ситуации в семье меньше, чем все остальные. Как только произошел развод, я уже год не знаю, что происходит в семье Шукшиной. Только вот про последний скандал мы узнали - что Лидию Николаевну отправляют в дом престарелых. Хоть это и был один из лучших в Москве, мы подняли шорох, потому что заподозрили, что Лидию Николаевну просто выживают из ее же квартиры, где ей безусловно комфортнее. Я знаю, что она вернулась домой. С папой же они поддерживают теплые, дружеские отношения. Недавно у нее был день рождения, он ее поздравил, - ответил на отказ Бари-Алибасов-младший в разговоре с "КП-Петербург".

Сейчас артистка живет в Москве со своей дочерью Ольгой, которая уже много лет о ней заботится.

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