Неизвестная жизнь Хабенского: работал уборщиком и спал в институте

Коллеги Константина Хабенского вспомнили забавные байки о его первых шагах в кино и театре. Фото: МХТ имени Чехова

Милиционер, учитель географии, адмирал, пленник концлагеря – это лишь малая часть лучших ролей Константина Хабенского. 11 января народному артисту России исполнился 51 год. Критики и зрители называют его самым популярным актером страны. Хабенского знают как скромного человека, вдумчивого актера, а также благотворителя. К праздничной дате коллеги артиста рассказали «КП», как нелегко ему давались первые шаги в кино.

Хабенский с мамой Татьяной, которая написала о сыне биографическую книгу. Фото: книга "Мой адмирал"

«ПРИШЕЛ С КРЫСОЙ»

Сейчас сложно это представить, но Константин Хабенский мог и не стать актером. После школы он пошел в технический техникум на авиастроение, следуя примеру отца-инженера. Но уже на третьем курсе 18-летний юноша забрал документы и решил стать артистом. Начинал с театра-студии «Суббота», был обычным уборщиком.

- Костя пришел на пробы в кожаной куртке и с живой крысой. Шутки ради, чтобы впечатлить худрука, – смеется в разговоре с «КП» актриса театра «Суббота» Татьяна Кондратьева. – В то время артисты были универсалами. Помогали монтировать декорации, мыть полы. Костя со всего этого начинал, а потом уже подтянулся к ролям. Например, играл Тигра в спектакле «Винни-Пух». Поэтому мы звали его котом, такая кличка была. В театре он и пел, и играл, и танцевал. Постоянно выручал. Однажды надо было срочно провести репетицию спектакля, но не собралась труппа. И Костя проиграл роли за всех опоздавших актеров. Он знал наизусть все реплики.

Юный Хабенский часто играл в детских спектаклях. По словам его коллег, именно в них он был совсем не зажат и кайфовал от внимания зрителей. Источник фото: театр-студия "Суббота"

Как позже вспоминала мать Хабенского, решением пойти в актеры он прокормил семью в трудные 90-е.

- У мужа закрыли Кировский завод. Я получала в лучшем случае 100 рублей. И тогда нас выручил Костя. На телевидении Петербурга он вел музыкальную передачу «Паровоз-TV», брал интервью у известных музыкантов, в том числе Юрия Шевчука. Мы все семьей помогали ему готовиться к съемкам и отбирать материал, - пишет Татьяна Хабенская в книге «Мой адмирал».

«НОЧЕВАЛ В ИНСТИТУТЕ»

Параллельно работе на ТВ Константин учился в институте театра, музыки и кинематографии у режиссера Вениамина Фильштинского. Друг и однокурсник Хабенского Андрей Зибров поделился с «КП», что там его быстро опустили с небес на землю.

- Костя пришел поступать в джинсовом комбинезоне на лямках. Я помню, что для меня это был жуткий стресс, ведь я не попал в институт годом ранее. А Костя был расслаблен. Говорил что-то в духе: «Я просто мимо проходил, решил попробовать. Повезет – не повезет». Фильштинский на первом же занятии и меня, и Костю встревожил, сказав: «Откройте тетрадь и запишите: «Если вам нетрудно учиться, то вы идете не по тому пути». Мы тогда удивились, даже обиделись, - вспоминает Андрей Зибров.

Чтобы стать актёром, Константин учился театральному ремеслу со всех сторон - например, был монтировщиком декораций. Источник фото: театр-студия "Суббота"

По словам однокурсника Хабенского, они учились в режиме 24 на 7. И каждый был на грани отчисления, если мастер заметит малейший огрех.

- В девять утра мы шли на танец, хореографию. На этом уроке просыпались, а заканчивали в 12 ночи, не успевали на метро. Спали прямо в институте, прятались! – смеется Зибров. – Это было запрещено, вахтеры даже вызывали милицию. Нас выгоняли. А как еще учиться? Если нужно было делать самостоятельные работы после занятий. А мы разбирали и строили декорации. На это уходила целая ночь. Такая вот боевая юность у Кости.

«КРАСАВЧИК ИЗ «УБОЙНОЙ СИЛЫ»

Популярным в стране Хабенский стал после съемок в фильме «Женская собственность», где он сыграл главную роль. После этого его заметил режиссер Александр Рогожкин и пригласил в знаменитую «Убойную силу». Но коллега будущей звезды по сериалу Виктор Бычков, известный как Кузьмич из «Особенностей национальной охоты», поделился с «КП», что Константин Эрнст чуть не загубил карьеру молодому Хабенскому.

Константин Эрнст со скепсисом воспринял решение режиссера "Убойной силы", что главную роль исполнит неизвестный на тот момент Хабенский. Но постановщик "перебодал" босса "Первого канала". Источник фото: актёр Андрей Федорцов

- Рогожкин спорил до последнего с главой «Первого канала», что ему нужен именно Костя на главную роль. Эрнст со скепсисом к нему отнесся. Ему нужна была звезда. Однако Рогожкин заявил, что он берет Костю под свою ответственность, - рассказал Бычков, который был свидетелем этого разговора.

Именно благодаря роли капитана Плахова Хабенского узнала и полюбила вся страна. Источник фото: актёр Андрей Федорцов

Коллега Хабенского по «Убойной силе» признался, что молодой актер первое время не придавал большого значения роли капитана милиции Игоря Плахова. Но в итоге все очень полюбили «сумасшедшего Плаху». И благодаря известности Хабенский уже в начале «нулевых» выручал друзей из бед.

По словам коллег Хабенского, тот поначалу не придавал большого значения съемкам в "Убойной силе" и называл сериал мультиком. Источник фото: актёр Андрей Федорцов

- Однажды Андрей Федорцов, игравший Васю Рогова в «Убойной силе», попросил меня и Костю съездить в налоговую инспекцию. Скажем так, «поторговать лицом». У Федорцова был магазинчик, где продавали хомячков и прочую живность. С него требовали большой налог, а он человек небогатый. Хотел сэкономить. И мы с Хабенским поехали «выбивать» ему скидку. И все девочки в инспекции растаяли: «Ой, вы же из «Убойной силы»! Ой, вы же этот красавчик из «Женской собственности». Наш визит сохранил Федорцову половину суммы. Тот в ответ проставился, угостил нас в соседнем кафе кофе и бутербродами с сыром, - смеется Виктор Бычков.

КСТАТИ

Несмотря на всю загруженность, Хабенский уже 14 лет занимается благотворительностью. После смертей отца и первой жены от рака актер создал фонд, который оплачивает лечение и операции детям с онкозаболеваниями.

- Однажды ко мне обратились знакомые из Петербурга. Их маленькой дочери срочно требовалась пересадка костного мозга, - вспоминает Андрей Зибров. - Я позвонил Косте и попросил о помощи, он среагировал моментально. Через месяц девочке провели квалифицированную операцию. Очень дорогую, за несколько миллионов рублей.

ВОПРОС – РЕБРОМ

Всегда ли Хабенский ведет себя скромно и спокойно?

- Он и в юности, и сейчас одинаково серьезно относится к своей работе. Скрупулезно читает сценарий, репетирует. Он очень умен и внимателен, - делится режиссер Дмитрий Месхиев. - Он никогда не ловил «звезду». Он всегда очень скромно себя ведет, несмотря на звание народного артиста и работу во МХАТе.