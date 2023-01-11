80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда отметят салютом и огнями Ростральных колонн

Ростральные колонны зажгут 18 января, в годовщину прорыва блокады Ленинграда. А у Петропавловки будет салют. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

18 января в Петербурге и Ленинградской области будут отмечать важнейшую историческую дату- годовщину прорыва блокады. В этом году исполняется 80 лет с момента, как на южном побережье Ладожского озера встретились войска Ленинградского и Волховского фронтов. Это позволило увеличить подачу электроэнергии и наладить поставки продуктов в Ленинград. Праздновать годовщину прорыва будут, как и полагается, с салютом.

- 18 января мы традиционно зажигаем факелы Ростральных колонн, а на Площади победы состоится торжественная траурная церемония. В 21:00 в Петропавловской крепости будет дан большой праздничный салют, - рассказал на пресс-конференции вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Также 18 и 19 числа в ледовом дворце пройдут концерты, посвященные годовщине прорыва блокады, а 27 января, в день полного снятия блокады, ветеранов поздравят артисты в БКЗ «Октябрьский».

Сам город в период с 16 по 27 января будет украшен знаменами, флагами, растяжками и так далее. На эти цели из бюджета Петербурга выделено 11 миллионов рублей.

Посвященные блокаде мероприятия проводятся вместе с Ленинградской областью. Так, 18 числа, состоится торжественная акция «на рубеже бессмертия». Она пройдет возле музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» В Кировском районе. А после этого ветеранов и блокадников из Ленобласти и Петербурга ждут на приеме в Доме культуры в Кировске.