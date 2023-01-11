Ветеранам Петербурга выплатят по 10 тысяч рублей ко Дню прорыва блокады Ленинграда

Блокадникам выплатят по 10 тысяч рублей ко Дню прорыва блокады Ленинграда Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

18 января 2023 года Санкт-Петербург и Ленинградская область отметят важную дату - 80 лет со Дня прорыва блокады Ленинграда. В честь этого ветеранам, блокадникам, а также бывшим узникам концлагерей и вдовам военных назначили единовременные выплаты. Об этом 11 января 2023 года рассказала председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Елена Фидриков.

- Сегодня в городе проживает 52 тысяч человек с медалью “За оборону Ленинграда” или значком жителя блокадного Ленинграда. Помимо того, что город традиционно уделяет внимание помощи и защите этих людей, в этом году принято решение о выделении единовременной выплаты к юбилею прорыва блокады. В зоне внимания будет 256 тысяч человек. Выплата будет произведена до 18 января, - рассказала глава комитета.

Так, участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также те, кто жил в блокадном Ленинграде с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года получат по 10 тысяч рублей. Выплата 5 тысяч рублей назначена вдовам военнослужащих и тем, кто родился до 3 сентября 1945 года.

Помимо этого, выплаты назначены и в Ленинградской области. Жители региона, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», медалью «За оборону Ленинграда» и проживавшие в Ленинграде в период его блокады получат по 10 тысяч рублей к юбилейной дате.