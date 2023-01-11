Выплаты ветеранам ко Дню прорыва блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге 2023: кому положена, сколько и как получить

Выплаты ветеранам ко Дню прорыва блокады в Санкт-Петербурге 2023 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

18 января 2023 года Санкт-Петербург и Ленинградская область отметят 80-летие со Дня прорывы блокады. Это важная дата для города, который несколько лет находился в оккупации, а также для всей истории Великой Отечественной войны. В Северной столице пройдут праздничные и памятные мероприятия, в том числе зажгут Ростральные колонны и дадут залпы салюта. А свидетелям тех лет власти Петербурга окажут поддержку в виде единовременных выплат. Рассказываем, какие полагаются выплаты ветеранам ко Дню прорыва блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге 2023.

На сегодняшний день в Петербурге проживает 52 тысячи человек с медалью “За оборону Ленинграда” или значком жителя блокадного Ленинграда. Но выплаты к 80-летию со Дня прорыва блокады Ленинграда получат 256 тысяч человек.

КОНКРЕТНО

Выплаты получат сразу несколько льготных категорий горожан. Важно помнить, что те, кто награжден медалью “За оборону Ленинграда” отнесены к участникам Великой Отечественной войны, а имеющие значок жителя блокадного Ленинграда отнесены к ветеранам этой войны. Суммы выплат и размер помощи разные.

Участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также те, кто жил в блокадном Ленинграде с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года - получат по 10 тысяч рублей.

Вдовы военнослужащих, а также лица, родившиеся до 3 сентября 1945 года - по 5 тысяч рублей.

Также выплаты назначены и в Ленинградской области. По 10 тысяч рублей получат жители Ленобласти, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", медалью "За оборону Ленинграда" и те, кто жил в блокадном Ленинграде с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

КАК И КОГДА ПОЛУЧИТЬ

Выплаты и в Петербурге и Ленинградской области поступят ветеранам до 18 января 2023 года. Средства поступят автоматически в беззаявительном порядке.