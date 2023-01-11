Алкоголь или переработки: Почему офтальмолог из Петербурга ослеплял и калечил своих пациентов во время простых операций

Сам врач свою вину не признает ФОТО: соцсети

В Петербурге продолжается расследование дела офтальмолога, которого больше 20 человек обвинили в том, что ослепли после операции по удалению катаракты. Официально потерпевшими по делу проходят лишь трое – показания остальных еще проверяются следствием. Но все они рассказывают одну и ту же историю - обратились с жалобами в ближайшую поликлинику, там дали направление на операцию и номер конкретного врача, который может помочь.

Врачом оказался Игорь Скворцов - медик с 50-летним опытом, кандидат медицинских наук, заведующий офтальмологическим отделением одной из частных клиник Петербурга. О том, что происходило с пациентами "КП-Петербург" рассказывала ранее - для многих из них популярная и не самая сложна операция закончилась безвозвратной потерей зрения. Но все это лишь со слов самих пострадавших, получить какого-либо комментария от самого врача, клиники, в которой он работал или хотя бы коллег оказалось непросто. Дело в том, что свою вину задержанный медик полностью отрицает.

- Сам врач от показаний пока отказывается, считает, что не виноват, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Часть пострадавших полностью лишилась зрения ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

Главный вопрос в этом деле: что же случилось с таким опытным врачом, что он после стольких лет неожиданно начал "ослеплять" своих пациентов? Версий у пострадавших три. Первая - злоупотребление алкоголем. Вторая - переработки. Судя по показаниям пострадавших, в коридоре перед дверью Скворцова выстраивалась целая очередь. Операции он проводил до 12 часов ночи. Третья версия - отсутствие должной квалификации. Одна из потерпевших уверяет, что никакого образования хирурга у медика не было. Ни одна из перечисленных догадок официально пока не подтвердилась.

- Скворцов 50 лет работал в медицинской сфере, работал хорошо. Чуть позже занялся офтальмологией. Периодически ошибки начали у него появляться в течение двух последних лет, которые приводили к ухудшению зрения людей. Причины только предстоит выяснить следствию. Есть показания одних лиц, что он вроде пил, но это пока только мнение людей. Они пока не обоснованы. Пока это показания бабушек и дедушек, которые иногда любят приукрашивать ситуацию, - отмечает источник "КП-Петербург".

Если посмотреть на ситуацию с медицинской точки зрения, то ошибок во время удаления катаракты, как оказалось, можно допустить множество. Правда, не все из них ведут к полной потери зрения.

- Причин для потери зрения может быть масса. Важную роль во время удаления катаракты играет техническое оснащение клиники, мастерство хирурга, состояние пациента, - делится хирург-офтальмолог, доктор медицинских наук Дмитрий Давыдов. - Поэтому пациентам нужно помнить, что перед операцией вам обязательно должны провести предварительное обследование. Ведь сказаться на результатах хирургического вмешательства может даже психологическое состояние человека. Без предварительного обследования не нужно соглашаться на операцию.

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