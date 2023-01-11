Пункты приема новогодних елок в Санкт-Петербурге в 2023 году: Адреса и правила сдачи

Пункты приема новогодних елок в Санкт-Петербурге в 2023 году Фото: Олег ЗОЛОТО

Праздники закончились. Впереди только Старый Новый год. Как правила, после него люди начинают убирать дома новогодние украшения, в том числе елки. Особенно, если они были живыми. Ведь, как бы ни хотелось, елочки начинают осыпаться и терять праздничный вид. Но лучше не выбрасывать дерево просто так на помойку, а сдать его, подарив елке вторую жизни и принеся большую пользу. Рассказываем, где работают пункты приема новогодних елок в Санкт-Петербурге в 2023 году.

ЗАЧЕМ СДАВАТЬ ЕЛКУ

Новогоднюю елку лучше всего не выбрасывать в мусорку. Во-первых, там она будет занимать место и очень плохо разлагаться с обычным мусором. Во-вторых, отдав дерево на переработку, можно быть уверенным, что опилки, ветки и щепа пойдут на подстилку и подкормку животных в зоопарках и центрах помощи животным, а также они будут использованы в качестве мульчи в садово-парковом хозяйстве.

ПРАВИЛА ПРИЕМА НОВОГОДНИХ ЕЛОК

- Принимаются как целые деревья, так и ветки;

- Принимаются как сочные зеленые хвойные, так и сухие;

- Если иголки осыпались, то их можно сдать в отдельном мешочке;

- Обязательно очистите с деревьев мишуру, блестки, скотч;

- Дерево не должно было быть обработано искусственным снегом;

- Освободите дерево от транспортной упаковки, снимите веревки, мешки, ткань.

Пункты приема новогодних елок в Санкт-Петербурге в 2023 году

Адмиралтейский район

• 14 января 2023, 12:00 - 15:00, Дровяной переулок, д. 5

• 21 января 2023, 12:00 - 15:00, сквер на пересечении Старо-Петергофского пр. (нечетная сторона) и наб. Обводного канала

• 22 января 2023, 12:00 - 15:00, площадь Кулибина

Василеостровский район

• 14, 15, 21 и 22 января 2023, 12:00 - 20:00, Экоцентр "Переработкинская", Севкабель Порт, Кожевенная линия, 34 литера Е

• 15 января 2023, 11:00 - 12:00, Галерный проезд, д. 5

• 15 января 2023, 12:30 - 13:30, Морская набережная. д. 9

• 15 января 2023, 14:00 - 15:00, ул. Шевченко, д. 29

• 21 января 2023, 8:00 - 22:00, Леруа Мерлен, ул. Уральская, 20А

Выборгский район

• 14 - 26 января 2023, Новолитовская, д. 14, к. 1

• 22 января 2023, 13:00 - 15:00, проспект Мориса Тореза, д. 8

• 22 и 29 января 2023, 11:00 - 13:00, Тихоокеанская улица, д. 17

Калининский район

• 11 - 15 января 2023, ул. Ольги Форш, д.7 корп. 1

• 11 - 15 января 2023, ул. Демьяна Бедного, д.1 корп. 2

• 11 - 15 января 2023, Светлановский пр., д.99 корп. 2

• 11 - 15 января 2023, Учительская ул., д.19 корп. 1

• 11 - 15 января 2023, Суздальский пр., д.85

• 11 - 15 января 2023, Пр. Просвещения, д.78

• 11 - 15 января 2023, ул. Демьяна Бедного, д.30 корп. 1

• 11 - 15 января 2023, ул. Демьяна Бедного, д.18 корп. 2

• 11 - 15 января 2023, Гражданский пр., д.104 корп. 1

• 11 - 15 января 2023, Ул. Лужская, д.4 корп. 1

• 11 - 15 января 2023, Пр. Просвещения, д.84 корп. 1

• 11 - 15 января 2023, Гражданский пр., д.115 корп. 1

• 11 - 15 января 2023, Гражданский пр., д.129 корп. 2

• 15 - 17 января 2023, Кондратьевский пр., д. 62 к. 7

• 21 января 2023, 8:00 - 22:00, Леруа Мерлен, ул. Руставели, 59, справа от центрального входа в магазин

Кировский район

• 11 и 14 января 2023, 12:00 - 20:00, Ул. Морской Пехоты, д. 4 (во дворе)

• 11 - 20 января 2023, кроме субботы и воскресенья, 10:00 - 18:00, МО Автово, ул. Краснопутиловская, д. 27

• 16 - 23 января 2023, 9:00 - 18:00, ул. Генерала Симоняка д. 9 (администрация МО Ульянка)

Красногвардейский район

• 13, 14 и 15 января 2023, 10:00 - 22:00, Охта-Молл, Брантовская дорога, 3, у контейнера раздельного сбора отходов со стороны ул. Магнитогорской

Красносельский район

• 13, 14 и 15 января 2023, 12:00 - 20:00, Жемчужная плаза, Петергофское шоссе, 51А, парковка со стороны Адмирала Трибуца, у станции по приёму вторсырья

• 15 января 2023, 12:00 - 16:00, ул. Пограничника Гарькавого, д. 30 к. 6

• 22 января 2023, 12:00 - 14:00, Юнона, ул. Маршала Казакова, д. 35Ш

Курортный район

• 14 января 2023, 14:00 - 16:00, Сестрорецк, Вокзальная площадь у инфопункта

Московский район

• 14, 15, 21 и 22 января 2023, 12:00 - 20:00, Экоцентр "Собиратор", Лиговский проспект, д. 256 к. 3Д

• 21 января 2023, 14:00 - 16:00, Площадь у Российской Национальной библиотеки, Московский пр., д. 165 к. 2

Невский район

• 21 января 2023, 8:00 - 22:00, Леруа Мерлен, ул. Коллонтай, 3

Приморский район

• 21 января 2023, 8:00 - 22:00, Леруа Мерлен, ул. Парашютная, 60В, справа от центрального входа в магазин

• 21 января 2023, 10:00 - 12:00, ЖК Шуваловский, ул. Парашютная, д. 61 к. 4 (напротив Ленты)

Пушкинский район

• 11 - 15 января 2023 (15 января до 14:00), ЖР Славянка, ул. Ростовская, д. 20 (территория «Green Park»)

• 15 января 2023, 10:00 - 11:00, п. Шушары, сквер 70-летия Победы, напротив дома Окуловская, д. 4

• 15 января 2023, 11:30 -12:30, Тер. Ленсоветовский, д. 11, между магазином «Пятерочка» и хоккейной коробкой

• 15 января 2023 14:30 - 15:00, п. Детскосельский, Колпинское шоссе, д.13, на парковке

Фрунзенский район

• 15 января 2023, 12:00 - 15:00, Пражская улица, 35, у ДОТа

• 15 января 2023, 12:00 - 14:00, Софийская улица, д. 44

Центральный район

• 15 января 2023, 11:30 - 12:30, Суворовский проспект, 62

• 14, 15, 21 и 22 января 2023, 14:00 - 20:00, Экоцентр "Сборка", Лиговский проспект, д. 50 лит. Т (к. 5)

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