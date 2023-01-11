Михаил Волков назначен генеральным директором Почты России. Фото: пресс-служба УФПС.

Михаил Волков имеет обширный управленческий опыт в крупных российских компаниях, в особенности, в управлении финансами и работе с регионами. С 2000 по 2010 год занимал руководящие должности в Альфа-банке, где занимался развитием регионального бизнеса. В 2012 году в Группе ВТБ занимал должность вице-президента, руководителя корпоративного бизнеса Москвы и Московской области Банка ВТБ, в 2015 члена Правления Банка Москвы. С 2016 года занимал пост старшего вице-президента, руководителя департамента региональной сети Банка ВТБ.

В 2017 году был назначен на должность заместителя генерального директора по операционному управлению Почты. В компании он реализовал клиентоцентричную стратегию, которая включала в себя внедрение стандартов качества работы с клиентами, регулярный мониторинг уровня сервиса. Изменение процессов и цифровые решения упростили клиентский путь. Выдача посылок по простой электронной подписи, онлайн оформление отправки посылок, предварительная электронная запись в отделение, доставка мелких пакетов на дом и др. позволили выйти на новый уровень обслуживания и значительно сократить число жалоб клиентов.

В 2021 году Михаил возглавил проект по выводу на рынок нового оператора государственной лотереи под брендом «Национальная Лотерея», организованной Министерством финансов Российской Федерации. Менее чем за год удалось разработать стратегию и создать компанию с технологичным продуктом, имеющим единичные аналоги, и развернуть сеть дистрибуции более чем в 70 тысяч точек.

Михаил Волков сменил на посту Максима Акимова, который возглавил Почту в феврале 2020 года. Под его руководством компания справилась с вызовами ковидных ограничений, сохранив почтовое сообщение с большинством стран мира. В 2021 году Почта приняла стратегию до 2030 года, предусматривающую трансформацию компании в цифрового логистического провайдера.