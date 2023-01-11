«Копали лопатами и руками, чтобы спасти»: в Гатчине уборочная техника зарыла ребенка в сугроб

В Гатчине уборочная техника завалила ребенка снегом. Фото: vk.com/gtnstory

Жители Гатчины активно обсуждают инцидент, случившийся 11 января в районе микрорайона Аэродром. Там уборочная техника невесть как засыпала снегом гулявшего у елки ребенка. Видео, как мальчика спешно откапывают из сугроба коммунальщики, снял из окна житель столицы Ленобласти.

- Здравствуйте, сегодня на аэродроме заснял знакомый такую картину. Ребенка засыпали снегом, куда смотрел водитель данной техники – непонятно. Благо люди заметили и вовремя предотвратили трагедию, - подписано видео в группе ВКонтакте «Подслушано. Гатчина».

Очевидец, снимавший кадры ЧП, не мог сдержать эмоций и сильно матерился. А в комментариях под роликом развернулась бурная дискуссия. Одни гатчинцы уверены, что безопасность работ должны были обеспечить сами коммунальщики, огородив место уборки.

А другие считают, что за своими детьми должны следить родители. Тем более, что мальчишки любопытны, пытаются всюду влезть, а иногда и хулиганят, закидывая трактора снежками.

Третьи вообще предлагают проводить уборку лишь по ночам. А четвертые уверены, что причины ЧП – в неудачном месте складирования снега.

- Там рядом горка, сильный накат с нее, траектория подходящая, мог укатиться далеко. Ребенок пытался убежать с горки, когда поехал экскаватор, но не успел. Вопрос как раз к водителям и рабочим, почему сгружают снег прямо перед горкой. Осталось надеяться, что такой объем снега не переломал ничего мальчику, - пишут жители Гатчины в комментариях.

Общими усилиями мальчишку быстро откопали. Судя по кадрам видео, он был жив. Точное состояние здоровья ребенка неизвестно. По словам очевидцев, он убежал домой. В местной администрации уже пообещали провести проверку обстоятельств происшествия.

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