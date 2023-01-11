Мессенджеры, аптеки и кино: как провели новогодние праздники петербуржцы. Фото: freepik.com.

Жители Санкт-Петербурга активнее пользовались мобильным интернетом на этих зимних каникулах. Объем трафика вырос на 19% по сравнению с прошлым годом, при этом традиционные голосовые вызовы все чаще уступают свое место звонкам в чатах и мессенджерах. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные по активности в сети.

В эти новогодние праздники жители Петербурга и Ленобласти на 9% реже поздравляли родных и близких с помощью традиционных голосовых вызовов – им на смену пришли звонки и чаты в мессенджерах. По общему объему передачи данных в регионе лидирует Telegram– на него пришлось 54% от общего трафика всех приложений для общения. Второе место занимает What’sApp с долей 46%. Среди социальных сетей с начала года пальму первенства держит ВКонтакте с долей трафика 82%.

Перед Новым годом и в середине каникул петербуржцы активно закупали витамины и лекарства. Резкий скачок заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе отразился и на мобильной активности: интернет-трафик на сайтах аптек увеличился на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом самым популярным днем для приобретения лекарственных средств в онлайн-аптеках стало 28 декабря, когда спрос вырос почти в 2 раза по сравнению с обычным днем месяца. Вторая волна интереса к аптечным товарам была зафиксирована 4 и 5 января.

Также в топ самых востребованных сайтов в канун нового года вошли ресурсы по доставке продуктов на дом. Петербуржцы задумались о покупке еды накануне праздников – пик посещаемости сайтов с доставкой на дом пришелся на 29 и 30 декабря, а вот наименьший интерес зафиксирован 31 декабря и1 января.

В предновогодней суете жителям региона было не до просмотров фильмов в онлайн -кинотеатрах. Интерес к таким сайтам стал нарастать лишь 7 и 8 января – в эти дни интернет-трафик вырос на 32% по сравнению с последними днями прошлого года.

«МегаФон постоянно работает над улучшением сети, чтобы жители и гости культурной столицы чувствовали себя максимально комфортно как в городе, так и в области. В 2022 году мы расширили покрытие LTE в регионе и повысили скорость передачи данных почти на 20% за счет строительства и модернизации порядка 1700 объектов связи в Санкт-Петербурге и Ленобласти. В конце года специалисты компании улучшили качество звонков в мессенджерах, чтобы предоставить нашим абонентам доступ к качественным сервисам вовремя традиционно возрастающей новогодней нагрузки на сеть», – комментирует Владимир Бакалов, директор МегаФона по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Телеком-статистика свидетельствует о том, что жители Северной столицы в этом году намного охотнее встречали Новый год и проводили каникулы в дальних путешествиях. Число туристов, отправившихся в это время за рубеж, на 56% превысило прошлогодние значения и почти сравнялось с допандемийным периодом. Этой зимой у петербуржцев в тренде оказались Турция, Грузия и ОАЭ, куда в общей сложности отправились 20% абонентов оператора. Повышенный интерес петербуржцев получили Шри-Ланка (рост в 2,5 раза), Черногория (рост в 6,2 раза), Индонезия (рост в 5,5 раза). Среди экзотических направлений можно отметить также Уругвай, Гвинея-Бисау, Бруней и Гватемалу. В целом за этот период жители города на Неве побывали в 186 странах мира.