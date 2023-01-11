Выплаты ветеранам, акции памяти и салют: как Петербург и Ленобласть встретят годовщину прорыва и снятия блокады

День прорыва блокады Ленинграда отмечают 18 января. Фото: Артем КИЛЬКИН

В январе город на Неве и Ленинградская область отмечают две важнейшие даты - День прорыва блокады Ленинграда - 18 января и День снятия многомесячной осады - 27 января. В 2023 году торжества обещают быть особенно масштабным, ведь переломной операции «Искра» исполнится 80 лет.

ГОРОД ПОМНИТ

В ноябре 2022 года Президент России поставил задачи руководителям Петербурга и Ленинградской области провести праздничные мероприятия по случаю Дней прорыва и снятия блокады Ленинграда на самом высоком уровне. По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Бориса Пиотровского, правительство твердо решило выполнить эту задачу должным образом.

- В 2022 году случилось очень важное событие - блокада Ленинграда была признана актом геноцида, - отметил Борис Пиотровский. - Чтобы это произошло, понадобилась серия судов, где были приведены все необходимые доказательства. Это выводит обсуждение и изучение блокады на новый уровень. Сейчас достоверно известно, что в то время погибло не менее 1 093 000 человек. Тяжесть потерь и боль от утраты родных и близких мы не забудем никогда. Мы продолжаем дело памяти: в прошлом году открыли монумент блокадному учителю, а уже в январе 2023-го в городе появится скульптура блокадного медика.

18 января в Петербурге традиционно зажгут факелы Ростральных колонн, а на Площади Победы состоится торжественная траурная церемония. На улицах города с 17 по 22 января пройдет интерактивный проект «Живые улицы», который погрузит жителей и туристов в атмосферу блокадных дней. Продолжится акция «Лента ленинградской победы» - всем желающим раздадут памятные ленты цвета ткани с медали «За оборону Ленинграда»: оливкового и зеленого. В Ледовом дворце 18 и 19 января пройдет большой концерт, посвященный 80-летию прорыва блокады, а 27 января в БКЗ «Октябрьский» - праздничное мероприятие по случаю полного снятия осады.

18 января в 21:00 у Петропавловской крепости прогремит праздничный салют.

Петербург украсят к памятным датам. Фото: Олег ЗОЛОТО

ПРОЙТИ ПО «ДОРОГЕ ЖИЗНИ»

Помимо Петербурга святые даты будут широко отмечать в соседней Ленинградской области. В регионе создали специальный комитет во главе с губернатором Александром Дрозденко по вопросам проведения всех торжеств. Основные мероприятия должны пройти в месте, где состоялся прорыв блокады - в Кировском районе. 18 января, возле музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда», состоится торжественная акция «На рубеже бессмертия». После этого в Доме культуры Кировска соберутся герои, которым мы обязаны жизнью. В каждом районе региона запланированы свои мероприятия, а также акция «Свеча памяти» и общая минута молчания в одно время с Петербургом.

- Отдельно хочу рассказать о нескольких мероприятиях по спортивной линии, - добавил председатель Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Владимир Цой. - 29 января у нас пройдет традиционный 54-й легкоатлетический марафон «Дорога жизни». Также будет традиционный футбольный матч между сборными правительства Петербурга и Ленобласти.

ПОМОЩЬ ГЕРОЯМ

Сегодня в Петербурге проживает 52 000 человек, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «житель блокадного Ленинграда». Эти люди - живые герои, которые лично помнят те страшные годы и сделали все, чтобы они никогда не повторились. Город вечно обязан защитникам и всегда помогал и заботился о них, как когда-то они заботились о Ленинграде. В 2023 году правительство Санкт-Петербурга приняло решение о выделении единовременной выплаты к юбилею прорыва блокады. Она коснется 256 000 человек. 10 000 рублей получат участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также те, кто жил в блокадном Ленинграде с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. По 5 000 рублей вручат вдовам военнослужащих, а также лицам, родившимся до 3 сентября 1945 года. Деньги поступят не позднее 18 января.

- Важно помнить, что те, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда» отнесены к участникам Великой Отечественной войны, а имеющие значок жителя блокадного Ленинграда к ветеранам этой войны, - отметила председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Елена Фидрикова.

Ветеранам Ленинградской области также положена единовременная денежная выплата. Она ничем не отличается от петербургской.

- Еще я не могу не отметить меры социальной поддержки в нашем регионе, - добавила председатель Комитета по социальной политике Ленобласти Анастасия Толмачева. - В Ленинградской области действует бесплатная услуга тревожной кнопки. Инвалиды, пожилые люди, а также ветераны в любой момент могут вызвать медицинскую, социальную, юридическую или иную помощь к себе на дом. У нас также есть социальное такси - полностью бесплатное. Участники и инвалиды войны и узники концлагерей получают социальное обслуживание в стационарной, полустационарной форме, а также на дому абсолютно бесплатно. А в прошлом году в регионе внесли изменения в закон о транспортном налоге. Мы предусмотрели повышенную планку транспортного средства, зарегистрированного на ветерана: авто до 200 лошадиных сил освобождается от налога. Этой льготой уже можно воспользоваться в этом году.