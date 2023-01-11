«Приболел, лечусь»: тренер фигуристов Алексей Мишин слег с пневмонией

Заболел тренер Туктамышевой, Ягудина, Плющенко. Фото: Артем КИЛЬКИН

Заслуженный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин, вырастивший не одно поколение петербургских спортсменов, слег из-за болезни. Предварительно, 81-летний наставник подхватил пневмонию. Впрочем, на вопрос корреспондента «КП-Петербург» Алексей Николаевич, известный своим твердым характером, ответил уклончиво.

- Состояние здоровья? Такую конкретику в бюллетенях только при Ленине и Сталине публиковали. Я не буду раскрывать подробности. Ну да, приболел. Лечусь. Все нормально. Спасибо вам за беспокойство, но все будет хорошо, - сообщил Мишин «Комсомолке».

Напомним, что Алексей Мишин является тренером олимпийских чемпионов Алексея Ягудина и Евгения Плющенко, чемпионки мира и России Елизаветы Туктамышевой, серебряного призера Олимпиады-2018 Михаила Коляды, чемпионки Европы Софьи Самодуровой и еще многих прославленных фигуристов.

Сам Алексей Николаевич в конце 60-х годов, в паре с другим ныне прославленным петербургским тренером Тамарой Москвиной, завоевывал медали чемпионатов мира и Европы.

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