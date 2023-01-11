«Нас пытали, обворовывали и обещали убить»: Что пережили жители Соледара перед приходом русских солдат

Жители Соледара ранее покидали свои дома Фото: REUTERS

Российские военные ведут бои в Соледаре в районе Бахмута (Артемовска). Об этом заявили в Минобороны РФ. По словам местных жителей, в городе были бойцы ВСУ с 2014 года. За это время горожанам пришлось пережить немалое. Многие покинули свои дома и уехали в Россию. Однако из них Яна Степецкая. Девушка уже пять лет живет в Санкт-Петербурге. Она рассказала "КП-Петербург", почему ей пришлось бросить свою квартиру и через что прошли местные жители.

- Была плохая экономика, обучение только на украинском языке, историю начали переписывать, - вздыхает Яна. – Появился национализм, а мне русская душа ближе. Когда в город в 2014 году зашли военные с западной Украины, они говорили, что всех нас убьют, перевезут свои семьи жить на плодородную землю. Началась отмена русского языка, хотя мы все больше русскоязычный народ.

По словам Яны, местных жителей начали обворовывать. А население подвергали пыткам.

- Я сама видела, как они обворовывали квартиры и дома людей. Тех, кто был за Донецк, ловили и издевались над ними. Моего приятеля пытали током, он показывал мне следы. А сейчас украинские военные просто разрушили все, что там было, - вздыхает Яна.

Сейчас уехавшие из Соледара жители ждут, когда город окончательно освободят. Многие из них хотят вернуться домой в свои квартиры.

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