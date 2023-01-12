Пожар на складе на Свердловской набережной в Санкт-Петербурге 12 января 2023 года: Огонь охватил 400 квадратных метров здания

Пожар на складе на Свердловской набережной в Санкт-Петербурге Фото: принтскрин видео.

В ночь на 12 января 2023 года сотрудники МЧС Санкт-Петербурга тушили мощный пожар на Свердловской набережной. В третьем часу ночи на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании складского здания в Калининском районе. Огонь очень быстро распространялся и отхватывал все новые куски постройки. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС города.

- В 2:51 поступило сообщение о пожаре в доме 4, литера Б, по Свердловской набережной. Изначально в одноэтажном складском здании размером 15 на 40 метров происходит горение кровли на площади 200 квадратных метров, - рассказали спасатели.

Ранг пожара был повышен до номера 2. Спасатели принялись за работу, однако огонь все разгорался и разгорался. Вскоре площадь пожара увеличилась в два раза до 400 квадратных метров. С огнем боролись 10 единиц спецтехники и 45 человек личного состава МЧС.

Спустя полтора часа после вызова спасателям удалось локализовать пожар и ранг был снова понижен до номера 1БИС. К 6:30 часам пожарным удалось ликвидировать открытый огонь. На данный момент продолжается тление. Пожарные борются с остаточными очагами возгорания.