Дмитрий ПАВЛОВ: Я несу ответственность перед людьми и ни на кого ее не перекладываю

Руководитель фракции «Новые люди» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Дмитрий Павлов. Фото: пресс-служба депутата Дмитрия Павлова.

ВОПРОС ПОЛНОМОЧИЙ

- Дмитрий Геннадьевич, в 2014 году вас выбрали муниципальным депутатом города Пушкина, а в 2021-м - депутатом ЗакСа. Ощутили разницу?

- Конечно. У муниципального депутата нет таких полномочий, как у депутата Законодательного собрания, поэтому он зачастую не может решать те вопросы и проблемы, с которыми к нему обращаются люди. А вот статус депутата ЗакСа дает гораздо больше возможностей для этого.

- С какими вопросами к вам обращаются избиратели?

- С самыми разными, но в основном это все, что касается нашей повседневной жизни, - социалка, дороги, благоустройство, ЖКХ. Пушкинский район очень разнообразен - тут есть и исторические районы, и районы массовой жилой застройки, и кварталы социального жилья. До сих пор актуален вопрос социальной инфраструктуры - это отголоски строительного бума, когда жилье сдавалось без садиков и школ. Сегодня эта проблема постепенно решается: недавно в Пушкине открылась современная поликлиника, оборудованная всем необходимым для диагностики и лечения пациентов. Новым проектам не выдается разрешение на строительство, если в них не запланировано возведение социальных объектов.

Многие инициативы, которые партия «Новые люди» выносит на рассмотрение депутатов городского парламента, предложены избирателями. Фото: пресс-служба депутата Дмитрия Павлова.

- Всегда удается помочь людям?

- Мы делаем все возможное для этого, но есть системные вопросы, которые требуют комплексного подхода, - их решение зависит не только от депутата. Например, в Пушкинском районе 14 домов уже более 10 лет отключены от горячего водоснабжения, и люди вынуждены ставить электрокотлы. Причина в том, что раньше этот жилой фонд принадлежал Министерству обороны, который содержал (а точнее, не содержал) котельную и сети. После продолжительной переписки нам удалось добиться того, что ГУП «ТЭК СПб» включил тепловые сети в программу реконструкции. Срок окончания работ - 2025 год. Да, это не завтра. Но у жителей теперь есть чёткое понимание, когда проблема решится.

Другой пример - в Ленсоветовском. Из-за нестационарных торговых объектов там был разрушен удобный тротуар, условием для собственника земли при установке НТО было обустройство пандуса для маломобильных граждан. Однако пандус был сделан с нарушениями, и пользоваться им просто опасно. Казалось бы, мелочи, но решить их только депутату невозможно. И мы запускаем процесс: готовим запросы к профильным комитетам и вице-губернатору, отвечающему за это направление, пишем в частные компании, привлекаем экспертов, которые грамотно описывают проблему и предлагают решение.

- То есть ждать решения проблем приходится долго?

- Все зависит от ситуации, есть и удачные примеры. Более 10 лет в микрорайоне Ленсоветовский не могли решить проблему - привести в порядок дорогу к мемориалу советским воинам. Здесь проходила линия фронта во время блокады. Дорога и участок под обелиском еще в 90-е оказались в частной собственности после приватизации совхозных земель, поэтому район не имел права выделять бюджетные средства на ремонт дороги и благоустройство территории, а частным компаниям-собственникам не хватало на это совести и желания. Заботились о мемориале местные жители. Они же попросили меня подключиться к решению вопроса.

Мы с помощником и опытными юристами не один месяц вели переговоры с собственниками, убеждали их передать землю городу, не дожидаясь судебных решений. И это нам удалось. Было проведено межевание одного участка и получена выписка из Росреестра, в которой официальным собственником земли значится Санкт-Петербург. Это дает возможность строить реальные планы по благоустройству территории.

Вместе гораздо проще сделать окружающий мир лучше. Фото: пресс-служба депутата Дмитрия Павлова.

ЛЮДИ ХОТЯТ, ЧТОБЫ ИХ СЛЫШАЛИ

- Кто к вам приходит? Люди до сих пор верят в то, что депутат может им помочь?

- Конечно, верят! Для многих депутат - это вообще последняя инстанция, когда уже пройдены и органы исполнительной власти, и кабинеты профильных ведомств. А приходят самые разные люди - и молодежь, и пожилые. Много взаимодействуем с ветеранскими сообществами, детьми блокадного Ленинграда. Всего за год в мою приемную в Пушкине обратились 534 человека. Еще 1240 писем пришло на электронную почту и в Законодательное собрание.

- Со всеми удается найти общий язык?

- Стараемся! Мне нравится общаться с людьми, для меня это не проблема. Тем более такое общение идет на пользу, я бы сказал, заряжает, потому что к депутату приходят люди с активной жизненной позицией, они не только ставят перед тобой задачу, но и контролируют ее исполнение. А я привык работать на результат, никогда не был ни номиналом, ни статистом. Вообще я часто говорю, что депутат ничего не должен придумывать - что делать, какие инициативы внедрять. Если он ведет прием, общается с людьми, то он видит проблемы, которые надо решать и отрабатывать. Люди лучше знают, что надо сделать, чтобы улучшить их жизнь.

- До того как стать депутатом, вы долгое время работали в сфере недвижимости. В политике сложнее, чем в бизнесе?

- Скажу так: отношения в бизнесе честнее, там есть понятие репутации. Если ты не выполнил свои обязательства, с тобой больше не будут иметь дело. В политике больше ограничений, но предпринимательский опыт, безусловно, очень важен. У меня за плечами огромный управленческий опыт, и он помогает мне в депутатской деятельности.

- Почему решили так изменить свою жизнь?

- Я по натуре очень активный и деятельный человек, мне нравится учиться, пробовать новое. В бизнесе я состоялся, получил определенный жизненный опыт. Появилось желание делать что-то полезное, заняться общественной деятельностью.

Избиратели не только ставят перед депутатом задачу, но и контролируют ее исполнение. Фото: пресс-служба депутата Дмитрия Павлова.

ЗАКОНЫ ДЛЯ ГОРОЖАН

- «Новые люди» шли в парламент с инициативой туристического сбора, а недавно Владимир Путин подписал закон, по которому Петербургу разрешается подключиться к эксперименту по взиманию сбора. Вы считаете это победой?

- Радует, что мы были услышаны и нашу инициативу поддержали депутаты Госдумы. Я считаю, что это пример хорошего взаимодействия всех уровней власти. Мы делаем общее дело, и партийная принадлежность здесь не имеет значения. Туристический сбор необходим для города. Исторические здания в Петербурге требуют особого отношения и дорогостоящего обслуживания, и мы выступали за то, чтобы сбор шел целенаправленно на сохранение исторического центра Петербурга, чтобы не обременять бюджет и жителей дополнительными расходами. Это мировая практика.

- Сейчас над чем работаете?

- В разработке находится законопроект о «тихом часе». Инициатива поступила от жителей - ко мне на прием обратились молодые мамы, жительницы новостроек. Они пожаловались, что днем не могут уложить детей спать из-за постоянного шума от ремонтных работ. Мы изучили опыт Москвы, Московской и Ленинградской областей, в том числе микрорайонов Кудрово и Девяткино. Там принят закон о «тихом часе» - там нельзя проводить шумные работы с 13.00 до 15.00. Многие спрашивают, кто будет следить за соблюдением закона, но дело тут не в наказании. Все-таки люди у нас в большинстве своем законопослушные, и, если они знают, что есть закон, они его соблюдают.

СПОРТ В ПЕТЕРБУРГЕ - НА ГРАНИ

- В начале лета вас выбрали президентом спортивной Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга. Это дополнительная нагрузка. Зачем она вам?

- Мое хобби - бег, за плечами 25 марафонов в разных городах по всему миру, в том числе все 6 мировых мейджоров. Я люблю спорт, и когда мне предложили возглавить федерацию, согласился. К сожалению, сегодня спортивная инфраструктура для легкой атлетики не соответствует уровню Петербурга. У нас нет сертифицированных стадионов и сооружений для проведения Чемпионата России по лёгкой атлетике. А ведь это одна из основных спортивных дисциплин, она включает в себя 47 дисциплин. Не надо забывать и про то, что 80 процентов сборной Советского Союза по легкой атлетике было скомплектовано спортсменами из Ленинграда. Так что работы действительно прибавилось, нам нужно восстанавливать имидж легкой атлетики Санкт-Петербурга на всероссийском и международном уровне. Необходимо развивать инфраструктуру и современные спортивные объекты, чтобы уже сейчас предоставить для спортсменов альтернативную линейку соревнований, чтобы сохранить и развивать спортивный потенциал. Рано или поздно внешние вызовы будут решены, ситуация в мире нормализуется, и мы должны достойно представить нашу страну на международных соревнованиях. Не последний вопрос и о гонорарах петербургских спортсменов - сегодня их размер ниже, чем в регионах. Обращался к губернатору города по этому вопросу: требовалось внести поправки в Социальный кодекс города. К счастью, просьбы были услышаны. Поправки в Социальный кодекс подготовлены. Теперь за первые три места на чемпионатах России и Всероссийской спартакиаде спортсмены получат 57 000 рублей в месяц (ранее 29 134 рубля), за первое место на первенствах России среди юниоров (юниорок) 38 846 рублей в месяц (ранее 19 422 рубля). Меры поддержки коснутся 1595 петербургских атлетов!

За плечами Дмитрия Павлова 25 марафонов в разных городах по всему миру, в том числе все 6 мировых мейджоров. Фото: пресс-служба депутата Дмитрия Павлова.

- Некоторые могут сказать, что сейчас есть более важные задачи…

- Да, на первом месте у нас сейчас другая повестка, но нельзя забывать о потребностях людей. Мы живем в непростое время, когда уровень тревоги и стресса зашкаливает. А спорт дает отличную психологическую перезагрузку, это самый доступный способ вернуть гармонию и баланс. И многие это понимают. Тем более спорт - это то, что способствует воспитанию патриотизма, а это одна из важнейших задач государства.

- Что-то уже удалось сделать для развития спорта?

- В августе в рамках утверждения Генплана внес 7 предложений по размещению в разных районах города легкоатлетических стадионов и крытых манежей с трибунами и обслуживающей инфраструктурой для проведения всероссийских и международных соревнований. С точки зрения экономической целесообразности затраты на сооружение легкоатлетического стадиона невысокие, а пропускная способность в десятки раз выше, чем в других видах спорта.

У горожан должна быть возможность тренироваться в спортивных объектах, расположенных в шаговой доступности. Это важная составляющая комфортной городской среды, о которой сегодня много говорят. Также впервые делегация Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга побывала на главном спортивном форуме страны «Россия - спортивная держава», где стенд организации представлял весь профессиональный и массовый спорт Санкт-Петербурга. Мы плотно пообщались с коллегами, несколько идей взяли на вооружение. К сожалению, наш стенд там был единственным от Петербурга.

- С каким настроением начинаете 2023 год?

- Работы очень много: только решишь одну задачу, как появляется новая. Но в этом и заключается работа депутата - помогать людям, которые тебе доверились и выбрали тебя. Я не привык отступать и не могу подвести своих избирателей. Сегодня я занимаю две важные должности, а значит, на мне лежит двойная ответственность, и я не собираюсь ее ни на кого перекладывать.

СПРАВКА «КП»

Дмитрий ПАВЛОВ родился в Ленинграде в 1969 году. В 1993 году основал и возглавил компанию «Колвэй» (инвестиции и операции с недвижимостью). Окончил ИМИСП, программу «Стратегическое управление», и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление». В 2014 году избран депутатом МО города Пушкина, Санкт-Петербург. В 2015 году основал беговое сообщество Санкт-Петербурга. Среди наиболее известных мероприятий, организованных сообществом: Международный легкоатлетический забег «Царскосельский марафон», «Арена Марафон», «Павловский забег». В 2021 году выбран в Законодательное собрание по одномандатному округу (Пушкинский район). Летом 2022 года возглавил спортивную Федерацию легкой атлетики Санкт-Петербурга.