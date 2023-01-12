«Ребята были на отдыхе»: в Карелии в ДТП насмерть разбились четверо учителей танцев из Петербурга и Москвы

Четыре человека погибли в лобовом ДТП с КамАЗом. Фото: vk.com/gibddkareliya

Страшное ДТП в Карелии унесло жизни четверых преподавателей танцев. Трое были из петербургской школы и один - из московской. Об этом на своей странице в соцсетях сообщают школы, в которых работали погибшие.

- 10 января в ДТП и погибли танцоры и преподаватели школ Summertime Swing и «Ивара»: Виктория Лещева, Данил Корсаков, Василий Соловьев, Артем Калганов. Нет слов сейчас, чтобы выразить горечь утраты, - говорится в сообщении.

Авария унесла жизни четверых танцоров из Петербурга и Москвы. Фото: vk.com/summertimeswing_school

По предварительным данным карельского ГИБДД, «Шкода», в которой ехали погибшие, на заснеженной трассе вылетела под встречный КамАЗ.

- 10 января в 19:02 в Кондопожском районе на 515-м километре федеральной автодороги «Кола» 32-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем. В результате аварии погибли и водитель и три пассажира: 26-летняя женщина и двое мужчин 25 и 35 лет, - сообщает пресс-служба Управления ГИБДД РФ по Республике Карелия.

Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку по факту смертельной аварии А в школах танцев, где работали погибшие, начат сбор средств родным жертв ДТП для организации похорон.

- Ребята были в Карелии на отдыхе. Это большая трагедия. Трое были наши преподаватели и танцоры, еще один, Артем - из московской школы. Но мы все - одна большая танцевальная семья, поэтому собираем помощь всем. Сегодня поедем в Карелию и повезем родителей погибших. Окажем помощь и в похоронах, если будет необходимо, - рассказали журналисту «КП-Петербург» в танцевальной школе.

Место и время прощания с погибшими пока неизвестны. Родные и близкие находятся в шоке, как и все, кто знал жертв ДТП.

- Какое горе. Как это принять... погибли такие молодые ребята. Виктория, это луч солнца, так спешила жить, столько всего умела делать. Красавица и умница. Светлая память. Нет слов, - пишут коллеги погибших в комментариях.