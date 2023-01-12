Восьмиклассник отравился вейпом и умер в Петербурге

Восьмиклассник из Петербурга отравился вейпом и умер Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Восьмиклассник из Санкт-Петербурга погиб из-за вредной привычки. 14-летний мальчик умер после того, как покурил вейп. Бездыханное тело 14-летнего подростка нашли поздно вечером 10 января 2023 года в квартире дома на Новосмоленской набережной, где он жил вместе с семьей. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник.

- В одиннадцать часов вечера родители обнаружили своего сына дома без дыхания. Они сразу же вызвали скорую помощь. Но когда медики прибыли на место, им оставалось лишь констатировать смерть мальчика, - рассказал источник.

На место приехали и сотрудники полиции. Они осмотрели подростка и его комнату. На теле мальчика не было следов насильственной смерти. Рядом с ним стражи порядка нашли два флакона с жидкостью для электронного испарителя. Улики был направлены на экспертизу. Вероятно, что подросток умер после того, как покурил вейп. Тело мальчика отправили в морг, чтобы установить причину смерти.

Известно, что подросток жил вместе с отцом, а также бабушкой и дедушкой.