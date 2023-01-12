Резкое потепление до плюс 4 градусов придет в Петербург 13 января

Колесов предупредил о резком потеплении с 13 января Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Температурные качели продолжают менять погоду в Санкт-Петербурге. Начала года в городе началось при большом плюсе и дожде, после, к Рождеству, пришли трескучие морозы, а спустя неделю снова оттепель. Так, Старый Новый год город снова отметит при плюсе и дожде. Резкое потепление Северную столицу ждет уже 13 января 2023 года. Об этом рассказал главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

- За окном зима, в Санкт-Петербурге минус 4 градуса, вроде все хорошо и красиво, но… Иногда думаешь, в какие-то моменты лучше не быть прогнозистом, не знать, что завтра придет тепло в плюс 3-4 градуса, пойдет дождь, да будет так в течение нескольких дней и в итоге все растает, вся красота исчезнет, - посетовал синоптик.

Погода на Старый Новый год, который отмечается 14 января, снова будет экстремально теплой в плюс 3-4 градуса. Стоит отметить, что так тепло последний раз в Петербурге было в 1994 году, когда температура достигла отметки в плюс 4,4 градуса.

- Но самое главное, что после нескольких дней такой погоды с дождем город снова будет чистым как осенью, - добавил Колесов.

Впрочем, дальше город ждет новый поворот качелей и Крещенские морозы.