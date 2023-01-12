Переломал ребра и выбросил на мороз: В Петербурге спасают 11-летнюю таксу Арнольда, которую избил хозяин

Арни избил собственный хозяин, с которым они прожили 11 лет. Фото: паблик «С Таксой по Жизни» Фото: СОЦСЕТИ

Малыша Арни с Товарищеского проспекта знают многие жители близлежащих домов. Очаровательная такса живет здесь все свои 11 лет. Хозяин - бывший военный, хозяйка недавно умерла и, кажется, именно после этого отношение мужчины к питомцу сильно изменилось... Вечером 9 января на окровавленное тельце Арнольда, лежащего на морозе в сугробе, наткнулись соседи. Сомнений не было - это их Арни!

- Собака не двигалась, но дышала и тихо скулила, - вспоминают нашедшие умирающую таксу люди. Благодаря им Арни все еще жив, но прогнозов никто не дает...

Избитую собаку бросили умирать на мороз. Фото: паблик «С Таксой по Жизни» Фото: СОЦСЕТИ

С мороза Арнольда перенесли отогреваться в подъезд, там-то соседи и увидели, что стены в крови.

- Видимо, хозяин избил ее там, а потом выкинул умирать на мороз, - предполагают спасители Арнольда. - За что, почему - неизвестно. Мы вообще в шоке. За 11 лет, что они тут живут, ничего подобного не было. Больше того, мы все видели, как хозяин носил Арни на ручках, нежно прижимая к груди. Арни ему так доверял...

Посоветовавшись, соседи решили обратиться к профессионалам. Оставлять Арни умирать в подъезде они точно не собирались! Стали искать в Интернете, кто может спасти престарелого пса. Откликнулись администраторы благотворительного сообщества «С Таксой по Жизни», после чего несчастный Арнольд оказался в ветклинике.

- У малыша были переломаны ребра, отбиты органы - его жизнь висела на волоске, - призналась администратор паблика Ирина. - Наш доктор Дмитрий Якин до сих пор делает все возможное, чтобы Арни выжил.

История Арни настолько разжалобила людей, что на его лечение за два дня собрали 107 400 тысяч рублей. Благодаря этому собаке провели несколько операций, после чего Арни начал открывать глаза и даже пытаться ходить!

- Держись, малыш! Борись за жизнь! Мы с тобой, - таких комментариев под постом об Арни уже десятки!

Состояние таксы остается не стабильным. Фото: паблик «С Таксой по Жизни» Фото: СОЦСЕТИ

Тем не менее сбор средств на лечение Арнольда продолжается - его состояние не стабильно. Хотя ветеринары и новые опекуны, конечно, верят, что пес, переживший все издевательства и предательство хозяина, непременно справится!

Пока Арни пытаются поставить на все четыре лапки и заодно найти новых хозяев, на мужчину, зверски избившему животное, написали заявление в полицию. Спасители Арни заявили на бывшего хозяина в полицию.

- Такое зверское отношение нельзя оставлять безнаказанным, - уверена куратор избитой собаки Светлана.

ВАЖНО!

Если вам приглянулся Арни, вы хотите помочь или готовы взять его к себе домой, напишите в группу благотворительного сообщества «С Таксой по Жизни».