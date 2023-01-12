Студентка СПбГУПТД подарила свои известные на весь мир «живые картины» детской больнице. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Студентка первого курса Института дизайна костюма СПбГУПТД Елизавета Анисимова, юная, но уже известная во всем мире художница, подарила свои работы Детскому многопрофильному центру им. К. А. Раухфуса в Петербурге. Здесь девушка проходила лечение в конце прошлого года и в качестве благодарности преподнесла своим лечащим врачам собственные картины, которые теперь украшают коридоры больницы. Фантазийные персонажи и яркие краски дарят маленьким пациентам положительные эмоции и помогают им быстрее идти на поправку.

«Я лежала в больницы всего пять дней, и каждый из них длился словно месяц. Многим, с кем я разговаривала, казалось точно так же. Это больно и грустно. И тогда я решила, что после выписки подарю больнице свои картины, они очень яркие и светлые. Я хотела помочь детям отвлечься. Мне кажется, мои радостные персонажи и красочные сюжеты улучшат самочувствие ребят», – поделилась студентка СПбГУПТД Елизавета Анисимова.

Юная художница прославилась благодаря своей необычной технике, с помощью которой она создает «живые картины». Ее герои – настоящие люди, на тела которых наносится грим и краска для боди-арта. Для своих героев Елизавета создает костюмы и декорации, которые служат фоном. В результате перформанса получаются фотографии. Их девушка печатает на холстах, дорабатывает с помощью привычных техник живописи и покрывает лаком. Ее работы – яркие, выразительные, запоминающиеся. Детскому многопрофильному центру им. К. А. Раухфуса студентка СПбГУПТД подарила свои «живые картины» из серии «Сказочный переполох».

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

«Мы всегда стараемся узнать больше о наших пациентах, прежде чем приступим к лечению. Мы очень удивились, когда узнали, что Лиза известна на весь мир! Ее картины – настоящие произведения искусства, которые будут поднимать настроение детишкам, пока они находятся в больнице, когда им грустно и скучно. Такая красота, целый музей в отделении. Это радость не только для детей и родителей, но и наших сотрудников», – прокомментировал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Эмирбек Эмирбеков.

Елизавете Анисимовой всего 16 лет, а она уже известна по всей России, в США, Европе и даже Азии. Девушка родилась в Лос-Анджелесе и с раннего детства любила рисовать, используя гараж своего отца в качестве мастерской. Первые «живые картины» Лиза выкладывала в социальные сети, так ее заметили журналисты крупной международной телесети. После сюжета на телевидении о талантливой юной художнице узнали во всем мире. Теперь ее работы путешествуют по континентам.

Три года назад вместе с семьей Лиза приехала в Россию навестить бабушку. Карантин заставил их задержаться, а затем Анисимовы уже не захотели покидать свою родину. Здесь Лиза успела поработать над несколькими проектами, выступить с перформансом на Дворцовой площади, побывать в гостях у Первого канала на шоу для талантливых детей «Лучше всех», где девочка создала «живую картину» «Зима в Простоквашино», расписать фасад часовни в Ленинградской области, показать свои костюмы на сцене в Мариинском театре. А еще в прошлом году художница закончила школу экстерном и поступила на первый курс Университета промышленных технологий и дизайна. Лизу ждет совершенствование своего мастерства в вузе и много интересных, масштабных проектов.