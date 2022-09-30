Отопительный сезон начнется в Петербурге 3 октября

С 3 октября Петербург перейдет на регулярное отопление Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге 3 октября 2022 года начинается отопительный сезон. На данный момент почти во всех домах и учреждениях города уже идет периодическое протапливание. Однако в связи с прогнозом погоды, который говорит о похолодании, все теплоснабжающие организации перейдут к регулярному отоплению всех городских зданий. Об этом 30 сентября сообщили в городской администрации.

- Все инженерные коммуникации города готовы к новому отопительному сезону. Сделаны необходимые запасы топлива. Теплоснабжающие организации переходят к регулярной подаче тепла в жилые дома, - отметил губернатор Александр Беглов.

Все компании, которые занимаются обслуживанием жилых многоквартирных домов, должны перейти на регулярное отопление именно с 3 октября.

Напомним, что в период начала периодического протавпливания в первую очередь тепло поступило в школы и детские сады, больницы, поликлиники и социальные учреждения. Помимо этого решению управляющей компании отопление подавалось в жилые дома.