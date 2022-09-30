Дискуссии, круглые столы и «Проектный форсаж»: рассказываем, как прошел II Балтийский форум выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров

Мероприятие прошло на всесезонном курорте «Охта Парк». Фото: Евгений ВАСИЛЬЕВ.

Молодым у нас открыты все дороги, а в сферу управления и менеджмента проложена целая магистраль! Новой точкой сбора людей, идей и решений стал II Балтийский форум выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров, который проходил с 23 по 25 сентября на всесезонном курорте «Охта Парк» в Ленинградской области.

- В этом году мы решили провести Балтийский форум за городом - на территории курорта Охта Парк, - рассказала директор Балтийского форума выпускников Президентской программы Любовь Корякова. - Так мы, с одной стороны, поддержали экологические тренды и тренды устойчивого развития, а с другой - постарались создать максимально комфортные условия, позволяющие совместить деловую программу и пребывание на природе. Содержательно акцент был сделан на теме развития новых бизнес-моделей. В условиях нестабильной внешней среды крайне важным для руководителей становится возможность познакомиться с успешным опытом коллег и обсудить актуальные задачи. К нам на форум приехали выпускники Президентской программы из 22 регионов страны. Это позволило обеспечить разнообразие мнений и организовать качественный межрегиональный нетворкинг. Мы верим, что контакты, которые наши участники получили в ходе форума, перерастут в контракты и практическое бизнес-взаимодействие.

Директор форума Любовь Корякова (слева) вместе с командой. Фото: Евгений ВАСИЛЬЕВ.

Всего форум посетили 279 участников и 40 спикеров. Руководители различных сегментов бизнеса хотели обменяться опытом и познакомиться с успешными кейсами отраслевого и регионального развития. Инвесторов и предпринимателей привлекла возможность прямого контакта и диалога с органами власти Ленинградской области. Не могли пройти мимо и специалисты, которым важны новые деловые контакты межрегионального и местного уровня.

В числе спикеров форума были руководители органов власти из Ленобласти и Санкт-Петербурга, представители органов власти России, Федерального ресурсного центра, независимые эксперты и руководители бизнеса. Так перед участниками выступили Заместитель председателя Правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов, Директор ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской области» Анастасия Михальченко и советник аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Екатерина Москвина.

- Мы проводим форум для того, чтобы помочь управленцам из разных отраслей и регионов найти теплые контакты для реализации перспективных идей и проектов с людьми близкими по духу и ценностям, - поделилась Любовь Корякова. - для этого мы формируем интересную программу и приглашаем лучших спикеров, выбираем красивое и удобное место проведения и обеспечиваем атмосферу, способствующую конструктивному дружескому общению.

Событие было поделено на три тематических дня: деловой, молодежный и досуговый. Фото: Евгений ВАСИЛЬЕВ.

Мероприятие было поделено на три тематических дня. Скучат ь не приходилось: участников ждала богатая деловая и культурная программа, встречи со старыми друзьями и новые знакомства с единомышленниками.

Деловую программу форума открыло пленарное заседание «Бизнес-модели новой экономики». На нем участники обсудили вопросы импортозамещения: где брать технологии и ресурсы, как наладить новое международное сотрудничество и как занять места тех, кто ушел. Были приведены наглядные успешные кейсы работы бизнеса в новых реалиях. Также в программе были дискуссии на тему цифровых трансформаций и технического и ресурсного замещения, а также о стартапах и господдержке. Многих привлек круглый стол, где рассуждали о подготовке управленческих кадров. А в середине дня все собрались послушать о маркетинге мест и талантов. К вечеру гости были буквально переполнены полезной информацией, кейсами и советами от профи.

Второй день прошел в формате специального интерактивного мероприятия «Мастерская Проектный форсаж» по авторской методике, которую придумал Виталий Стельмашонок. Фото: Евгений ВАСИЛЬЕВ.

Второй день был посвящен молодежи. Он прошел в формате специального интерактивного мероприятия «Мастерская Проектный форсаж» по авторской методике Виталия Стельмашонка. Команды из студентов вузов старших курсов управленческих специальностей под руководством опытных наставников, выпускников Президентской программы, решали реальные бизнес-кейсы. В течение дня они работали с проектами от идентификации проблемы до презентации решения. В этом году в молодёжном треке приняли участие 65 студентов из 7 вузов Санкт-Петербурга. Параллельно с этим проходил образовательный трек для всех желающих, а также турнир по лазертагу.

И, наконец, заключительный день был посвящен досугу и культурной программе. Путешествие по городу на Неве стало прекрасным завершением продуктивных выходных для гостей со всей страны.